DRŽAO MI JE NOŽ POD GRLOM, MOLIO SAM GA DA ME PUSTI ILI UBIJE: Potresna ispovest TAOCA iz automehaničarske radnje na Karaburmi

Slobodan Trifunović koji je juče bio zatočen u svojoj automehaničarskoj radnji u beogradskom naselju Karaburma za Kurir je ispričao da je srećan što je uspeo da izađe živ iz drame koja je trajala satima.

Podsetimo, komšija S.J. (26) juče je zatočio Trifunovića i držao mu nož pod grlom. Posle višesatnih pregovora, on se predao.

- Mladić koji me je držao dolazi nekih godinu dana u radnju, jer mu je moj mehaničar prijatelj. Do sada nije bilo nikakvih problema, a juče je došao i bio je pijan. Koliko sam čuo, piće je mešao sa bensedinima. Odjednom je uzeo nož kuhinjski iz majstorske radionice i prislonio sebi nož na grudi i rekao: Sad ću da se ubijem, ne mogu više ovako. Tada sam skočio i molio ga da to ne radi , ali on je tada uzeo nož i stavio pod moje grlo - kaže naš sagovornik i dodaje da mu je rekao i da neće prijaviti ni policiji i da će sve zaboraviti.

Međutim, tada je otmičar tražio da zovu policiju i imao je specijalne zahteve.

- Tražio je da dođe policija i da mu dođu roditelji i sestra. U tom momentu počela je agonija, stavio mi je pod grlo i skalper koji je bio na stolu radnje. Nije želeo da me pusti, govorio sam mu : Ajde da popijemo pivo, smiri se, sve će biti u redu, ali on nije odustajao. U više navrata sam mu rekao Ajde pusti me, ili me ubij! Nemoj da me mučiš! - kaže Slobodan i dodaje da je i pregovarački tim bio odličan i da su oni u jednom trenutku uzeli vodu i sipali lek.

- Žena iz pregovaračkog tima mi je dala vodu, ali kad sam popio gutljaj osetio sam da to nije obična voda, a zatim sam uzeo čašu i sipao vodu i dao mu, iako mi je sve vreme nož, a i skalper bio pod vratom. Popio je vodu i kroz nekih pola sata osetio sam da mu pada ruka i da gubi koncentraciju - rekao je za Kurir taoc.

Naš sagovornik kaže da je sam tada drama okončana.

- Nož mu je uzet i on je spašen sam. Pričao je sve vreme nepovezane stvari, a kada je video porodicu nije mogao ni da ih prepozna - kaže Trifunović i nastavlja :

- Dok mi je bio nož pod grlom razmišljao sam samo o ćerki - rekao je on i zaplakao se.

Talačka kriza bila je stresna za njega, kako kaže, nikad nije mogao ni da zamisli takav scenario. Posle svega, Slobodan ističe da mu se niko iz porodice otmičara nije javio niti izvinio.

- Ne želim nikoga od njih da vidim, ništa mi ne treba. Samo neka budu što dalje od mene.

