NE ZNAM ŠTA JE PUKLO U MENI, REFLEKSNO SAM PODIGLA RUKU I UBOLA GA U GRUDI: Jezivo svedočenje Jasmine koja je ubila muža u Surčinu

Juče je u Višem sudu u Beogradu Jasmina B. (42) opisala kako je u novembru prošle godine ubila supruga Milorada (54) u kući u Surčinu.

"Ne znam šta je na kraju puklo u meni. Provocirao me je i rekla sam mu da prestane. Imala sam veliki, crni, kuhinjski nož u ruci, više ne znam ni odakle sam ga uzela. On je krenuo ka meni da me udari, uhvatio me je za vrat. Sklonila sam mu ruku i lupio mi je šamar. Refleksno sam reagovala, podigla ruku i ubola ga jednom u grudi", rekla je Jasmina.

Ona je iznoseći odbranu ispričala šta se sve dešavalo u njenoj porodici i da je suprug stalno pio i u takvom stanju maltretirao i nju i decu, tri sada već odrasla sina.

- Bila je nedelja, ustala sam ranije skuvala sebi kafu, a njemu kafu i čaj i radila sam kućne poslove. On je posle između devet i deset sati negde otišao, imao je takav običaj da ode i da se ne javi i vratio se oko pet popodne pijan. U kući smo bili ja i najmlađi sin Nikola. Počeo je da se svađa da me vređa da sam kurva, da se švaleram sa doktorom koji me leči. Ja sam čučeći lepila tapete u hodniku i on me je tad ošamario, a kad sam ustala udario mi je još dva šamara. Nikola ga je sklonio od mene i odveo u dnevni boravak.

Jasmina kaže da je on i iz sobe nastavio da je vređa i da je ona ušla i rekla mu da hoće da se razvede.

- Nikola nas je opet razdvojio i ja sam otišla u kuhinju da spremim sinu da jede, a Nikola je ušao u kupatilo da osuši kosu, jer se bio okupao. Nož je bio u fioci i uzela sam ga da isečem hleb, a muž me je i dalje provocirao iz sobe. Ušla sam u sobu i ne znam zašto, možda mahinalno, nisam htela nešto tako da uradim.

Jasmina kaže da je onda Nikola izašao, stavio mu peškira na ranu, da su zvali Hitnu, ali je nisu mogli dobiti, pa su pozvali Stefana najstarijeg sina da zove.

- Počela sam da plačem i sela sam na stolicu. Nož je bio kod mene u ruci i odnela sam ga u kuhinju i stavila u kesu na sto. On je bio svestan sve vreme, ponašao se ošamućeno, ne znam kako da objasnim. Seo je a kad je došao Nikola spustili smo ga na krevet da leži.

Pošto Hitna nije dolazila odneli smo ga u kola da ga vozimo u bolnicu, ali je onda Hitna stigla i preuzela ga, a mene je policija uhapsila- Jasmina je ispričala da je Milorad stalno dolazio pijan kući i da je tad nije prvi put udario:

- Pre četiri godine me je gurnuo u štok da udarim glavom. Nije me često tukao, ali je znao kad mu dođe, uglavnom šamar i guranje. To samo deca znaju, te stavri nisam nikome pričala. Decu je isto provocirao, psihički ubijao u pojam, kako su neodgovorni, ne daju ništa za kuću, a svi oni rade, čak i najmlađi, koji ide u školu i radi. Bio je ljubomoran toliko da nisam smela ni komšiji da kažem dobar dan. Jedino lepo što o njemu mogu da kažem je da je zaista bio dobar majstor kad je popravljao automobile i da je na poslu bio trezan.

Jasmina kaže da je Milorada policija više puta privodila, jer je vozio u pijanom stanju, kao i da je znao i da se kocka.

- Njegovo nasilje nisam nikada prijavila policiji, mislila sam da će prestati da pije. Trudila sam se da pričam sa njim, govorila mu da uništava decu, a on je tvrdio da nije alkoholičar i nije hteo da se leči. Teško sam mogla i da pričam sa njim, odmah bi me napao, da sam mu ja za sve kriva. On nije hteo razvod braka, a i kad bih se razvela ne bih imala mira od njega.

Majčinu priču potvrdila su i sva trojica sinova, koji su juče takođe saslušani u sudu. Oni su kazali da su se roditelji stalno svađali, da je uzrok svih problema u porodici bio očev alkoholizam, da je on milion puta obećavao i u njih se zaklinjao da će prestati da pije, a onda bi sutradan ponovo uzeo pivo. Kazali su da je majka dobra, da ih je podigla i pomagala im šta je trebalo, a da je otac pijan uvek započinjao svađu. Čak je i srednjeg sina više puta tokom svađa izbacivao iz kuće, a posle zvao da se vrati. Njegovo nasilje, navode, nisu prijavljivali policiji da ne bi brukali porodicu i kako oca da prijave.

OKRIVLJENA U AFEKTU I SMANJENE URAČUNLJIVOSTI

Na sudu su svoj nalaz dali i veštaci psihijatri Aleksandar Milošević i Nada Janković, koji su utvrdili da se okrivljena Jasmina B. u trenutku izvršenja krivičnog dela nalazila u afektu ljutnje i straha visokog intenziteta i da joj je tad bila bitno smanjena uračunljivost.

(Kurir.rs/Novosti)