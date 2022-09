JEZIVA ISPOVEST OTETE DEVOJČICE (14) IZ DOLJEVCA: Držala sam farmerice, ali je počeo da me grize za stomak i da me udara (FOTO)

Devojčica (14) iz Doljevca kod Niša preživela je jezivu torturu kad su je dvojica muškaraca otela u tom mestu.

Sa povredama i ugrizima po telu vratila se kući danas oko 4.30 sati ujutru jer je uspela da umakne jednom otmičaru. Nakon pregleda lekara ustanovljeno je da nije silovana.

Kako kažu njeni roditelji, Dragan i Atidža, kad je došla bila je sva dezorijentisana, teturala se, bila je raščupana, a smatraju i da je bila, kako kažu, drogirana. Kako nezvanično saznajemo od roditelja, jedan od otmičara je pritvoren dok se za drugim traga.

Agonija za porodicu počinje sinoć oko 22.45 sati kad su se komšijska deca pojavila na kapiji i rekla da su videli kako se devojčica bori sa dvojicom muškaraca koji su je na silu uvukli u automobil i zajedno s njom se odvezli. Odmah je obaveštena policija. Potraga je krenula, a roditelji su molili Boga da je živa. Pomišljali su da ju je neko oteo i odveo za Niš gde bi je mnogo teže tražili i našli.

foto: M.S.

- Bio je jedan mlađi i jedan stariji. Sa jednim od njih sam se kratko na jednoj društvenoj mreži dopisivala sve dok mi nije poslao sliku kako izgleda go bez odeće. Tada sam rekla: "Ma hajde beži molim te" i blokirala sam ga. Kada sam ga videla juče, stala sam i sačekala sam da prođe. On me je video, ali nije pošao. Onda sam samo htela da prođem, ali on mi je doviknuo: "Da li možeš da mi pomogneš da poguram auto". Prišla sam i onda je izašao njegov drug i jako me u potiljak udario pesnicom. Uhvatio me za kosu i ugurao u auto. Krenuli smo prema separaciji peska. Tamo je bilo nekoliko dečaka sa biciklama. Onda je jedan od njih rekao: "Ovde ne možemo ništa da napravimo, moramo na drugo mesto". Htela sam da vrištim u pomoć, ali mi je rečeno: "Ništa ti ne pomaže". Onda su me odvezli prema Šarlinačkom mostu. Tu smo taj P. i ja izašli, a njegov drug je nastavio dalje - priča devojčica koja je vidno istraumatizovana.

foto: M.S.

Počelo je međusobno povlačenje, udaranje...

- Stigli smo do jednog plavog kontejnera. On je ispušio cigaru, bio je nervozan i počeo je da udara u neke čunkove, pušio je travu i počeo je da mi naređuje "skidaj se, skidaj se" i onda je počelo rvanje. Hteo je da me obori na zemlju. Ja se nisam dala. Borila sam se. I sve smo nekako išli unazad, unazad. Bio je mrak, nisam ni videla gde hodam. Išli smo po nekom kamenju, ciglama. Nekako sam se spotakla i pala sam leđima na kola. Onda mi je rekao: "Šta ćemo sad, hajde skidaj se". Popeo se na mene, raskopčao se, imao je bokserice. Nekako se zadovoljavao i počeo je da mi grize usne i stomak. Ja sam se otimala. Onda me je počeo da me udara - objašnjava horor koji je prošla devojčica.

foto: M.S.

Zatim je počelo rvanje po kolima jer je napasnik pokušavao da joj skine farmerice, ali se devojčica nije dala.

- Počeli smo opet da se udaramo međusobno. Valjali smo se po kolima. Rekla sam: "Ne dodiruj mi grudi, ne dodiruj mi zadnjicu, dobila sam". On je rekao: "Pa šta ako si dobila, ja tu krv mogu da liznem". On je sedeo na mene i držao me za ruke. Bio je u jednom trenutku na meni, skinuo je pantalone, a ja sam držala farmerice kao mahnita. Onda je opet pušio cigaru. Počeo je nešto da meša i onda sam ga šutnula u međunožje i nekako pobegla - priča devojčica.

U porodici je za sve to vreme bila strašna atmosfera jer su komšijska deca detaljno opisala kako se dogodila otmica.

- Mi smo se nadali da je neko oteo zbog udaje. Prvo nam je to prošlo kroz glavu. To je nekada bio običaj kod nas Roma i čekali smo poziv. Ali kada su deca rekla da je i udarena, onda smo znali da je nešto mnogo ozbiljnije. Kada sam videla dete u pola pet ujutru onako izbezumljenu, sve ubijena i nadrogirana, još sam u šoku. Pomislili smo na najgore. Ne dao Bog nikom da tako vidi neko svoje dete. Ne ume da hoda, izbezumljena. Pitala sam: "Ko ti je to uradio ćero" i ona je navela jedno ime - kaže njena majka Atidža.

Otac Goran je tražio cele noći tražio ćerku.

- Čim su mi deca detaljno rekla šta su videla, odmah sam krenuo na mesto gde je oteta. Rekli su mi za vozilo. Ljudi su je tražili celu noć, ali bez uspeha. Policija se stvarno potrudila, odmah su i došli, ispitali svedoke, krenuli da je traže. U pola pet se pojavljuje dete sa ugrizima po stomaku, na usnici, povređena, kosa se razletela, sva je bila kao nadrogirana. I onda nam je rekla da su je dvojica napadača napali i da su je odveli kod šljunkare na jedno mesto. Onda je zlostavljana. Ona je znala jednog od njih. On joj je i slao neprimerene fotografije, ali ona to nama nije rekla. Mislila je da je to bezazleno, ali ispostavilo se da je tada trebalo da alarmiramo policiju jer je slao fotografije maloletnici. Očekujem od policije kao i do sada da radi svoj posao - rekao nam je Goran vidno uznemiren.

Porodica zahvaljuje svima koji su krenuli u potragu za devojčicom.

(Kurir.rs/M.S.)