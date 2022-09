MAFIJA NE PRAŠTA! KRIMINALCI SIGURNIJI U ZATVORU: Kavčanin samo 3 dana proveo na slobodi, Vukotić 2 godine poživeo van Spuža!

Sudeći po dešavanjima u podzemlju, sagovornici Kurira objašnjavaju da su kriminalci u današnje vreme bezbedniji iza rešetaka nego na slobodi, ali da oni, s druge strane, više vole da prožive jedan dan van zidina zatvora nego unutar njih.

Čini se da su mafijaši u stanju da godinama čekaju protivnike da odsluže svoje kazne kako bi im se osvetili, a poslednji u nizu zločina koji to i dokazuje jeste ubistvo vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, koji je izrešetan u Istanbulu 8. septembra.Podsetimo, Vukotić je iz zatvora izašao u julu 2020, a tokom boravka u podgoričkom Spužu, kao i beogradskom CZ, ubice su na razne načine pokušavale da dođu do njega i likvidiraju ga, ali to je bilo nemoguće. Svoj zadatak plaćenici su ispunili nakon što je Vukotić napustio zatvorsku ćeliju i dokopao se slobode.

Ubijen u Istanbulu, pred ženom i ćerkom foto: Yeni Şafak

Nema sigurne luke

Kriminolog Aleksandar Stevanović objasnio je za Kurir da kriminalcima zatvor nije garancija bezbednosti, ali da oni tamo svakako jesu bezbedniji nego kad su na slobodi.

- Sloboda je slatka i život na slobodi nema cenu. Znamo čime se ti ljudi bave, oni nisu sitni kriminalci. Bezbednije jeste kad su u zatvoru, ali je iskustvo pokazalo, počevši od Italije osamdesetih i devedesetih, pa sve do danas, da ako postoji namera da neko bude likvidiran, on ne može biti sačuvan čak ni u pritvoru - objašnjava Stevanović:

- Čuvajući kriminalce u pritvoru, država čuva svoj kredibilitet, ali njihov ostanak iza rešetaka zavisi od tipa ličnosti. Naravno, ako je nekome do te mere ucenjena glava, nema sigurne luke, pa je bilo slučajeva likvidacije čak i u transportu na suđenja.

On je napomenuo da je bilo retkih situacija u kojima su kriminalci sami išli na robiju kako bi sebi sačuvali život i sačekali da se sukob među suprotstavljenim grupama primiri ili čak i završi.

Nije samo prvi čovek „škaljaraca“ glavom platio život na slobodi. Sličnih situacija bilo je i u redovima „kavčana“. Tako je visokopozicionirani pripadnik tog klana Vladimir Roganović likvidiran neposredno nakon što je napustio zatvor u Podgorici.

Izbegavao kaznu

- Roganović je te 2018. godine na slobodi proveo svega tri dana, a onda je ubijen u Beču, gde se sklonio po izlasku iz zatvora - podseća izvor i dodaje da je i Aleksandar Stanković, vođa navijačke grupe Partizana Janjičari i saradnik kavačkog klana, likvidiran dok je izbegavao odlazak na robiju.

- Stanković je bio osuđen na pet godina i 10 meseci zatvora i čekao ga je odlazak na robiju, ali je on tri godine izbegavao da se javi na izdržavanje kazne. Da nije odlagao odlazak u zatvor, u vreme ubistva bio bi iza rešetaka i verovatno izbegao smrt u tom trenutku - podseća naš sagovornik.

Izvori iz crnogorske policije rekli su za Ekspres da su u nekoliko navrata savetovali pripadnike škaljarskog i kavačkog klana da ne koriste zakonske mogućnosti da što pre izađu na slobodu.

- Minji Šakoviću (ubijen u junu), dok je bio u istražnom pritvoru, jasno smo rekli da postoje informacije da će biti ubijen ukoliko izađe na slobodu. Njima je, međutim, draže da popiju kafu u bašti nekog kafića pa makar i izgubili glavu - rekao je izvor Ekspresa.

Ravno smrti

I kriminolog Dobrivoje Radovanović slaže se da će svaki kriminalac pre izabrati izlazak na slobodu nego bezbednu robiju.

- Svi se oni uzdaju u to da će se dobro čuvati napolju, da mogu da odu u druge zemlje i promene lični opis, da imaju telohranitelje i dobru logistiku. Gubitak slobode za ljude poput njih ravan je smrti - kaže Radovanović.

KAVAČKI KLAN Opstaju zbog zatvora? Vođe kavačkog klana, nakon raskola kotorske grupe, postali su Slobodan Kašćelan, Radoje Zvicer i Igor Božović. Na Zvicera već je pokušan atentat 2020. u Kijevu i on se trenutno nalazi u bekstvu. Ostala dvojica lidera „kavčana“ Kašćelan i Božović nalaze se u pritvoru, što je verovatno otežalo suparničkom klanu da dođe do njih. Kašćelan se u pritvoru nalazi od aprila 2021, kada je uhapšen u Kotoru zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu. Božović se nalazi u pritvoru takođe od aprila 2021, a u junu iste godine isporučen je sa sinom Crnoj Gori iz Portugala.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS POKLON – MINI-GRABULJE!

foto: Promo

Ako volite da se bavite uređenjem biljaka u stanu, na balkonu, ovo su idealni proizvodi za vas. Svideće vam se njihov izgled, odličnog su kvaliteta i proces uređivanja saksija će vam predstavljati pravi užitak.

Mini - grabulje – neophodne su vam kada želite da usitnite i poravnate zemlju

Kao rezultat dobićete prelepo cveće koje će ukrašavati vaše balkone.

Naši alati napravljeni su od kombinacije drveta i metala i vrlo su trajni i kvalitetni.

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/Ekipa Kurira