TURSKA POLICIJA OTKRIVA GDE SE KRIJE ZVICER: Vukotićeve ubice spremne da propevaju gde se nalazi vođa kavčana?

Hapšenje Nikšićanina Radoja Živkovića (36) u Turskoj zbog sumnje da je organizovao likvidaciju vođe "škaljarskog klana" Jovana Vukotića, napraviće novi, snažan potres u balkanskom podzemlju.

Živković, čije se ime vezuje gotovo za svaku "važnu" egzekuciju u ratu do istrebljenja "kavčana" i "škaljaraca", nesumnjivo je bio čovek od najvećeg poverenja svog bliskog rođaka i šefa "kavčana" Radoja Zvicera. Njega je Veljko Belivuk prilikom referisanja Radoju Zviceru o ubistvima Adisa Spahića i Damira Hodžića oslovljavao sa "zemo". Međutim, činjenica da je osim Živkovića, u Turskoj "palo" još 11 ljudi, za koje se veruje da su učestvovali u likvidaciji Vukotića, navodi Marka Nicovića, bivšeg načelnika beogradske policije i člana Svetske asocijacije šefova policije, da bi mogao da razotkrije i gde se danas nalazi Zvicer, koji je godinama u bekstvu.

"Način na koji je turska policija uspela da ih u kratkom roku pohvata predstavlja veliki uspeh. Verujem da će bar trećina uhapšenih pristati da sarađuje sa policijom i da će se na taj način doći do Zvicera, ali i klanova iz Južne Amerike koji diluju kokain. Ti podaci će biti dragoceni za sve policije i iz Evrope i iz Amerike", smatra Nicović.

Mirko Nicović foto: Kurir

KO DOLAZI NA MESTO ŽIVKOVIĆA

Iskusni policajac ne upušta se u nagađanja ko bi mogao da bude naslednik Živkovića na poziciji desne ruke Zvicera.

"To će odrediti šefovi južnoameričkih kartela", izričit je Nicović.

Kako procenjuje, Vukotićeva glava nije koštala više od 100 ili 200.000 evra.

"Ti klanovi su sada razbijeni, a sada se tako kreću cene u mafijaškom krugovima. Svi oni, i 'kavčani' i 'škaljarci', zavise od južnoameričkih kartela. Radoje Zvicer i ostali su njihov servis", ističe sagovornik Objektiva.

Sve spekulacije o tome koliko je ljudi učestvovalo u likvidaciji Vukotića pale su u vodu u sredu kasno uveče, kada je turska policija izdala saopštenje u kome se navodi da je uhapšeno 12 osoba, a da su među njima i Radoje Živković, kao i Zdravko Perunović.

Jovan Vukotić foto: Printscreen/ Instagram

"Tokom pretresa zaplenjeno je 11 lažnih ličnih karata, šest lažnih pasoša i dva komada oružja koja su korišćenja u incidentu, naveli su iz policije Turske.

Međutim, i dalje se ne zna ko je, osim dvojice Nikšićana, uhapšen, koja falsifikovana dokumenta su koristili, kao ni gde su tačno atentatori na Vukotića uhvaćeni. Sa druge strane, iz crnogorske policije je rečeno da je istraga u rukama kolega iz Turske i da nemaju zvanične informacije. Takođe, nema ni zvanične potvrde informacije da je Zvicer zapravo i naručio ubistvo lidera suparničkog kriminalnog klana.

HAPŠENJE REZULTAT SARADNJE SRBIJE I TURSKE

Za razliku od turske i crnogorske policije, iz MUP Srbije su potvrdili da je saradnja između naše i turske policije vezana za ubistvo Jovana Vukotića intenzivnog karaktera.

"Saradnja se odvija na više nivoa, od operativnog, odnosno ekspertskog, preko ustaljenih međunarodnih kanala, pa sve do ministarskog nivoa. Od momenta saznanja da se desilo ubistvo Vukotića u Turskoj, otpočeta je komunikacija i saradnja srpske i turske policije u cilju zajedničke namere da se rasvetle sve okolnosti i detalji ovog ubistva. Kao proizvod zajedničke saradnje, policija Turske je 16. septembra 2022. godine sprovela akciju hapšenja lica koja se sumnjiče i dovode u vezu do izvršioca ubistva Vukotića", navode iz MUP Srbije.

Dobili smo i pojašnjenje zbog čega su informacije vezane za istragu o ubistvu Vukotića toliko šture.

"Imajući u vidu da su podaci i istraga, u skladu sa pravilima Republike Turske, zatvoreni za javnost i da je istraga u toku, turska policija ima jedina pravo da saopštava detalje i pojedinosti iz istrage. Srpska policija nastaviće da intenzivno pomaže policiji Turske kako bi se istraga u vezi ubistva Vukotića sprovela do kraja", objašnjavaju iz MUP Srbije.

Igor Dedović i Stevan Stamatović foto: Privatna Arhiva

ŽUTI HTEO KOŽAREVU EKIPU

Što se tiče Radoja Živkovića, poznatog i po nadimkom Žuti, za njega se pisalo i da je jako dobar, pa čak i kum sa Veljkom Belivukom, kao i da je davao intervjue u kojima je branio Velju Nevolju neposredno posle hapšenja u Srbiji, i to putem medija u Bosni i Hercegovini. Prema određenim saznanjima, za njim je još pre deset godina bila raspisana međunarodna poternica, i to zbog razbojništva. Lisice na ruke su mu stavljene posle godinu dana. Ime i prezime uhapšenog Živkovića dovodilo se u kontekst i drugih egzekucija kojima su "kavčani" gotovo zbrisali rivale iz "škaljarskog" klana. Zvanično je osumnjičen za ubistva Adisa Spahića i Damira Hodžića, pa za otmicu i likvidaciju Mileta Radulovića Kapetana, ali i masakr u Atini kada su ubijene tadašnje vođe "škaljaraca" Igor Dedović i Stevan Stamatović, kao i za smaknuće Alana Kožara i Užičanina Damira Hadžića na ostrvu Krf.

Prema informacijama crnogorskih istražitelja, u glasovnim i tekstualnim porukama Živković saopštava sve informacije vezane za ubistvo Kožara i sugeriše kako da se dođe do članova grupe ubijenog Baranina i kako da se preuzme vođstvo nad njegovim klanom.

UBILI ČOBEKA DOK SE MOLIO

Nikšićanin Zdravko Perunović (46), jedini sa Živkovićem čije je ime saopšteno u informaciji o hapšenju grupe koja je ubila Vukotića, zajedno sa Žutim, osumnjičen je i za učešće u ubistvu Nikole Stanišića. Oni su početkom avgusta 2020. godine zajedno sa Slobodanom Kašćelanom i Radojem Zvicerom bili deo grupe sa još devetoricom muškaraca koja je surovo ubila Stanišića dok se molio, a zatim njegovo telo spalilI na lomači. Perunović je do polovine marta ove godine bio u zatvoru, i to zbog ranjavanja jednog sugrađanina. Iako je protiv njega aprila prošle godine raspisana poternica, on se išetao iz zatvora u Spužu pošto je preuzeo stvari iz sefa. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore ga je saslušalo kada su uhapšeni ostali osumnjičeni, ali niko nije zatražio da mu se odre di pritvor.

Vlaović je ubijen na Pagu foto: Printscreen

Mediji u Crnoj Gori objavili su informaciju da su istražitelji iz ove države na osnovu dešifrovanih poruka otkrili direktnu vezu između Jovana Vukotića i Gorana Vlaovića, koji su likvidirani u roku od samo 15 dana. Kako tvrde mediji u Crnoj Gori, Vlaović, koji je ubijen na hrvatskom ostrvu Pag, zapravo je bio desna ruka vođe "škaljaraca".

"Vlaović je bio čovek od poverenja Jovana Vukotića, a njegovim smaknućem poslata je poruka da je Vukotić sledeći. Pronađene su prepiske njih dvojice, ali i njihovih jataka iz februara 2021. iz kojih se zaključuje da je Vlaović bio logističar za šverc kokaina. On je bio tada u Dubaiju, gde je planirao krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu", navode crnogorski portali.

Podsetimo, Vlaović je likvidiran 25. avgusta oko šest ujutru kada je izašao iz noćnog kluba na ostrvu Pag, a Vukotić 8. septembra u Istanbulu, u automobilu u kome su mu bili trudna žena i dete.

(Kurir.rs/Objektiv)