EKSKLUZIVNO! ISPOVEST SANELE TARIĆ IZ ZATVORA U POŽAREVCU: Pretili su da će mi odseći glavu kao mom bratu

Ovo je jedna velika životna škola iz koje ću izaći mnogo jača, promišljenija i obazrivija. Bitno mi je da ljudi shvate poruku moje priče, da dobro razmisle pre nego što odluče da se zabavljaju sa opasnim momcima, da ih pokrivaju, da ih podržavaju ili učestvuju u bilo kakvim ilegalnim radnjama. Na početku sve je lepo, ponesu vas moć, slava, novac, ali posledice toga su život koji ja sada živim.

Ovim rečima ekskluzivnu ispovest iz zatvora za žene u Požarevcu počinje Sanela Tarić (24). Sanela je na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je sklopila sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu osuđena na pet godina i tri meseca zatvora, kao pripadnica organizovane kriminalne grupe koja je trgovala drogom i oružjem. Na čelu grupe, uhapšene 14. oktobra 2020, kako je tada saopštio MUP, bio je njen tadašnji momak Petar R. Osim Sanele i Petra R., tada je uhapšena i Petrova supruga, kao i još pet pripadnika bande.

Sama sam kriva

Sanela, koja je javnosti poznata kao sestra brutalno ubijenog Smaila Tarića, Kuriru se obratila pismom iz zatvora. Kako sama kaže, cilj njenog obraćanja je da pokuša da spreči da se pojave "jedan novi Petar i jedna nova Sanela". Na kaznu na koju je osuđena ne žali se, jer, kako kaže, svesna je da je sama kriva za ono što joj se dogodilo.

Sanela Tarić i Petar R. foto: Privatna Arhiva

Krimi-sapunica I zakonita žena u kriminalnoj grupi Sanela kaže i da ju je Petar R. u jednom trenutku čak i verio. - Verovatno se pitate koja je tu uloga njegove žene. Ona je bila posrednik, ugovarala je određene susrete. Prvi put smo se srele kada smo svi uhapšeni, tog 14. oktobra 2020. godine - navodi ona. Toga dana, kako kaže, policija je razvalila vrata njenog iznajmljenog stana. - Kucali su, lupali, nisam im otvarala, a onda su razvalili vrata ovnom i upalo je 20 policajca. Ubrzo sam se našla na podu, sa rukama na leđima - priča Sanela, koja se trenutno nalazi na odsluženju svoje kazne.

foto: Privatna Arhiva

- Petra sam upoznala u decembru 2019. preko zajedničkog prijatelja, koga je on snabdevao kokainom. Vrlo brzo počeli smo da se viđamo. Stalno je dolazio kod mene u stan, nije krio da ima ženu i dete, koje sam prihvatila kao svoje. Meni to nije smetalo, bila sam ludo zaljubljena, obasipao me je skupim nakitom, izvodio u najbolje i najpoznatije restorane. Skupi parfemi, još skuplja vina učinili su da ne vidim stvarnost onakvom kakva jeste - priča Sanela za Kurir.

Dani ljubavi foto: Privatna Arhiva

Posle dva meseca zabavljanja, kako navodi, Petar R. joj je iznajmio stan na Bežanijskoj kosi kako bi mu bila što bliže. Upoznao ju je sa prijateljima i rodbinom. Iako je znala da trguje narkoticima, zatvarala je oči pred istinom. Sada je, kako dodaje, svesna da mu je trebala samo za "posao".

Trpe porodica i prijatelji Dok pišem, naviru mi suze Naša sagovornica svesna je da je sama kriva za situaciju u kojoj se našla i da je zbog zaljubljenosti slepo slušala Petra R. - Posledice svega što me je ponelo su nezamislive. Kada osoba padne, dospe u zatvor, nije pala samo ona nego i porodica, prijatelji. Uopšte nije lako gledati porodicu na posetama od sat, dva ili tri. Pravite se da je sve okej i da ste dobro, a teško je. Ja svoje godine ostavljam ovde zarad čega? Dok pišem, naviru mi suze jer se suočavam sa istinom. Neopisivo se kajem zbog svega, ali i zbog toga što sam na sklapanju sporazuma rešila da lažno svedočim, priznajući i dela koja je počinio Petar. Obmanuo me je lažnom ljubavlju. Da mogu da vratim vreme, svedočila bih protiv njega i pomogla policiji u daljoj istrazi. Rekla bih sve ovo što i vama - piše Sanela iz zatvora za žene u Požarevcu.

foto: Privatna Arhiva

- Kad sam se preselila u stan, naši izlasci su se sveli na minimum. Skupe hotele, restorane i klubove zamenila je šuma. Da, došao bi po mene u dva ili tri ujutru, nisam smela da ponesem telefone, dugu plavu kosu bih, po njegovim uputstvima, vezala u rep ili punđu, obukla trenerku i patike. Meni je to tada bilo zanimljivo, bila sam slepa, volela sam ga, a on je koristio moje godine i zaljubljenost - priča ona:

Čuvala stražu

- Vodio me je na više lokacija, u najdublje delove šume na Košutnjaku. Otkopavali smo buriće u kojima je držao kokain, heroin, municiju i pištolje. On bi pakovao koliko mu treba za dalju prodaju, dok bih ja čuvala stražu. Završavali smo oko šest ujutru i razvozili po gradu. Droga je bila kod mene, tačnije u mojim telesnim šupljinama, u težini od 20 do 100 grama - priča naša sagovornica.

Jednom prilikom, kako priznaje, Petar joj je dao "kocku", kako u žargonu zovu kilogram kokaina, da stavi ispod duksa, dok je on išao ispred nje. - "Kocku" je onda stavio pod moje sedište u autu, tako smo se vozili do adrese na kojoj ga je čekao meni nepoznati čovek - priznaje, i dodaje da je to samo delić onoga u čemu je učestvovala sa svojim bivšim momkom.

Droga zaplenjena prilikom hapšenje Sanele i Petra foto: Printscreen MUP Srbije

Sanela Tarić je posle hapšenja i saslušanja u tužilaštvu puštena u kućni pritvor, u kom je bila do sklapanja sporazuma o priznanju krivice. Ostali članovi grupe, kako navodi, zbog toga su je proglasili drukarom.

Preteće poruke

- Petar je našao način da dođe do mene. Iz zatvora me je svakodnevno zvao i pisao mi pisma, ubeđivao me u našu "ljubav", u to da se neće dogoditi ništa strašno, da ćemo opstati. Ljubav je trajala dok nisam pristala na sporazum i preuzela krivicu, čak i deo dela koje nisam počinila, na sebe. Nazivali su me drukarom i sličnim imenima. Jedna od poruka koja mi je upućena bila je da ću završiti kao moj brat Smail Tarić - piše Sanela.

Podsetimo, Sanelin rođeni brat ubijen je 2008. Njegova isečena glava pronađena je u kesi u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, a zapaljeno telu u Karađorđevom parku.

