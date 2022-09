SIN VLADE TREFA IMAO STRAŠNU VIZIJU- ŽIV NEĆU DOČEKATI PONEDELJAK! Majci javio da stiže, našli ga KRVAVOG! Gde je 7 MILIONA MARAKA

Jedan od najboljih prijatelja Marka Miloševića, Vladimir Kovačević Tref, likvidiran je 1997. godine, a samo nekoliko godina kasnije stradao je i njegov sin.

Andrej Kovačević Tref (25) bio je sin ubijenog Vlade Kovačevića Trefa, jednog od najbližih prijatelja Marka Miloševića, sina predsednika Slobodana Miloševića.

Prema zvaničnoj verziji, Andrej je preminuo 3. septembra 2006. godine, vozeći motocikl „jamahu” tokom slobodnog vikenda na izdržavanju devetogodišnje zatvorske kazne.

Sin Vlade Trefa, vlasnika „Interspida”, osuđen je za pljačku sefa agencije „Tref-rentakar”, kada su hladnokrvno ubijeni blagajnica Biljana Stanojković i čuvar Bratislav Dačić. Tom prilikom ukradeno je sedam i po miliona maraka kojima se još uvek nije ušlo u trag.

Pljačka koja je šokirala Srbiju

Andrej je javnosti postao poznat u decembru 1999. godine, nakon pomenute pljačke agencije „Tref-rentakar”. Kako Tref nije ostavio nikakav testament, njegova druga supruga Bojana je nasledila celokupnu imovinu po pravu prvenstva. Andrej je bio nezadovoljan podelom imovine, jer nije dobio gotovo ništa, pa su on i dvojica prijatelja, tada dvadesetogodišnji Aleksandar Kostadinović i devetnaestogodišnji Filip Gavrilović, smislili pakleni i surov plan – krađu deviza. iz agencije „Tref rentakar”.

Marko Milošević i Vlada Tref foto: Youtube Printscreen

Za tu akciju koristili su blagajnicu Biljanu Stanojković, koja je imala magnetnu karticu za otvaranje vrata prostorija i jedina je znala šifru sefa. Kovačević je nesmetano ušao u prostorije agencije „Tref rentakar”, jer je lično poznavao radnika obezbeđenja Bratislava Dačića, kojeg je hladnokrvno ubio hicem u potiljak.

Njegova smrt je delovala još tragičnije kada se saznalo da se nedavno oženio i da mu je žena u šestom mesecu trudnoće. Uz Stanojkovićevu pomoć otvorili su sef iz kojeg su uzeli sedam i po miliona maraka. Nesrećna žena je kasnije odvezena do Garaških jezera iznad Aranđelovca, gde je hladnokrvno ubijena.

Kovačevićev saučesnik Aleksandar Konstadinović iz Mladenovca za ovo je osuđen na 20 godina zatvora, a tada maloletni Andrej na 10 godina. Treći učesnik pljačke i ubistva Filip Gavrilović nestao je ubrzo nakon zločina, zajedno sa ocem i njihovim porodičnim prijateljem, a pretpostavljalo se - najveći deo ukradenog novca.

Metak koji je sve otkrio

Prvo su bili u bekstvu, dok se u Urgentnom centru nije pojavio mladić koji je pogođen u nogu, u unutrašnju stranu butine. Dežurni policajac je potom otišao tamo i prijavio da daje nejasne izjave o prirodi povrede, nakon čega je mladić priveden u policiju na dalje ispitivanje. On je naveo da je ranjen u centru Mladenovca, gde ga je tokom proslave metak sa terase pogodio u nogu. Iskusnim inspektorima ovakva priča nije delovala uverljivo, pa su nastavili saslušanje, do ponoći mladić je rekao da se zove Aleksandar Kostadinović i da je jedan od učesnika oružane pljačke, a iznenađenim inspektorima rekao imena.

Zatim je otkrio kako je ranjen, a to se dogodilo dok su vozili nesrećnu Biljanu Stanojković ka Aranđelovcu. U jednom trenutku joj je zazvonio telefon, a on je mahao pištoljem u kolima, preteći da će je ubiti ako ne bude sarađivala. U tom trenutku je stavio oružje za pojas, ali ono je slučajno opalilo i ranilo ga u nogu. Na ovaj način bio je primoran, kada mu je pozlilo u popodnevnim satima, da se zarazi pomoći u Urgentnom centru i klupko zločina je počelo da se raspliće.

Ubrzo je uhapšen i Andrej Kovačević, koji se predao policiji na nagovor Vesnine majke. Međutim, kod njih nije pronađen sav novac, a Filipa Gavrića i dalje nema.

foto: Profimedia

"Ne počinji ručak bez mene"

Posle devet godina zatvora, Andrej Kovačević je dobio dozvolu za slobodan vikend, a ispostaviće se da će ga to koštati života. Kada je preminuo, bio je štićenik Kazneno-popravnog zavoda u Valjevu.

Andrej je u petak došao iz Valjeva za vikend. U nedelju je trebalo da polaže ispit na Višoj upravnoj školi u Zrenjaninu. On je u nedelju ujutru motorom otišao do Pančeva, a odatle automobilom do Zrenjanina. Pozvao je Vesninu majku u 14.45 časova. On joj je veselo rekao da bez njega ne počinju ručak. Međutim, u pet sati pozvao je Andrejov prijatelj i rekao porodici da je Andrej preminuo.

Poginuo je 3. septembra 2006. dok je upravljao motociklom "jamaha", kada je na uglu ulica kneza Višeslava i Miloja Zakića udario u "zastavu 101" koju je vozio S. S. (50). Mladi Kovačević se kretao iz pravca Košutnjaka ka Vidikovcu, dok je S.S. stao i dao žmigavac da skrene iz Ulice kneza Višeslava u Miloja Zakića. U trenutku kada je krenuo da skreće, naišao je motocikl i zabio se u 'zastavu'. Mladi Tref je umro pre dolaska Hitne pomoći, dok je vozač "stojadina" imao povrede glave.

Znao da će umreti?

Malo je poznato da je Andrej Kovačević mesecima pre smrti najbližim prijateljima poverio da strahuje za život. Iako nije tačno znao sa koje strane mu preti opasnost, nije bilo sumnje da je imao neprijatelje.

"Bio je uznemiren nedeljama pre tragedije. Nije se plašio, ali je predosećao da se sprema nešto loše. Podelio je tajnu sa bliskim prijateljima. Ovo je bio prvi vikend da je izašao iz zatvora. Dobio je 3 slobodne dane i odmah preminuo. Niko od nas koji smo poznavali Andreja ne veruje da je to bila obična saobraćajna nesreća“, rekao je ranije za Kurir blizak prijatelj nastradalog Andrej Kovačević i dodao da im jedna činjenica posebno bode oči:

"Andrej je odrastao na motoru. Iako je bio mlad, prešao je nekoliko desetina hiljada kilometara. Svi znamo da je bio vrhunski vozač. Nikome od nas ne izgleda moguće da bi napravio takav previd i ostanite mrtvi na licu mesta. Mnogi od nas koji vozimo motore znamo šta znači rizik, a šta brzina, a Andrej je to vrlo dobro znao."

Kovačevićeva drugarica otkrila je i o čemu su razgovarali tokom poslednjeg razgovora, nekoliko dana pre smrti.

"Andrej je pozvao nekoliko svojih najbližih prijatelja. Bio je vidno uznemiren. Rekao nam je da je pušten na nekoliko dana. Međutim, tada nam je otkrio čega se plaši. Rekao mi je: 'Ne mislim da ću dočekati ponedeljak živ.', otkrio je Kovačevićev prijatelj.

(Kurir.rs)