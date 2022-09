LIKO, MOJA LIKICE, ŽELJNA SAM TVOG GLASA! Tuga na grobu porodice Đokić, čuju se samo jauci bake Stojanke: Sve zbog puste pare!

Godišnji parastos tročlanoj porodici Đokić iz sela Moravac, koja je ubijena pa spaljena prošle godine, održan je danas na groblju u Žitkovcu.

00:59 Godišnji pomen porodici Đokić

Videlo se među prisutnima da je tuga prevelika i da za godinu dana velika žal za ovom porodicom ne jenjava.

Pored majke pokojnog Gorana, Stojanke okupila se porodica Đokić i familija Aritonović, odakle je pokojna Gordana.

- Liko, moja Likice, godina prođe bez tebe a baka željna tvog glasa. Došle ti drugarice, došli ti svi. Sve zbog puste pare, srce vam se poparilo - jaukala je baka Stojanka pre nego što su sveštenici održali opelo i molitvu.

1 / 3 Foto: Kurir/M.S.

Na groblju je bilo uočljivo da baka Stojanka i dalje ne može ubici da prežali što je život oduzeo Lidiji, ćerki Gorana i Gordane.

Dok su sveštenici održavali opelo, prijatelji komšije i rodbina su palili sveće. Mnogi prisutni su plakali, a žitkovačko groblje ne pamti da je toliko cveća doneseno na neki grob.

Pomenu nije prisustvovao niko od porodice Džonić.

Podsetimo, glavni osumnjičeni za ubistvo tročlane porodice je Goran Džonić, brat Gorana Đokića, a optužnice protiv njega još nema, ni godinu dana nakon ubistva.

U pritvoru su trenutno on i njegov sin Stefan iako do sada istraga nije našla nijedan dokaz koji bi ukazivao na to da je znao eventualne planove oca, a ima i alibi za kritičnu noć 26. na 27. septembar.

(Kurir.rs/M.S.)