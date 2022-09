UBIJENI VUKOTIĆ SARAĐIVAO SA TURSKOM MAFIJOM? Dokazi iz telefona najveća misterija likvidacije: EVO ŠTA JE SADA SA NJIMA!

Novinarka Svetlana Đokić iz Crne Gore u jutarnjem programu Kurir televizije zaključila je da je ubijeni Jovan Vukotić nesumnjivo imao pomoć turske mafije, s obzirom na to koliko se dugo krio u toj zemlji.

O novcu koji je navodno potrošen na Vukotićevu likvidaciju u Istanbulu Đokić je istakla da pretopostavlja da su u pitanju medijske spekulacije.

- Mislim da su to sve spekulacije. Oni toliko godina ne ostavljaju traga za sobom, da bi sada imali ovakve propuste - kaže novinarka Đokić iz Crne Gore.

Najveći procenat isprava je falsifikovan, a prema rečima Radiše Roskića, advokata, one imaju svoju cenu na crnom tržištu.

Vozač Jovana Vukotića pokušao je da sakrije šta se nalazilo u telefonima ubijenog, a kako kaže Svetlana Đokić, još ne znamo šta se u njima nalazilo.

- Turska policija je veoma opasna. Još uvek ne postoje informacije šta je to vozač pokušao da sakrije od turske policije. Uverena sam da će izaći i sa informacijom šta se nalazilo u tim telefonima, s obzirom na to da su izašli sa informacijama da je pronađeno oružje i da su dokumenta koja su posedovali bila falsifikat - kaže Svetlana Đokić.

Siguran sam da turskim službama bezbednosti ništa nije promaklo, a pouzdano znam i da je ključni oslonac u radu turskih službi živi operativni rad, koji je na nivou FBI, istakao je advokat Roskić.

- Operativni rad se kod nas često pokazuje kao momenat, a on ima više faza. Do čega će doći, to se nikada ne zna - kaže Roskić.

U turiskim medijima nema mnogo informacija koje cure iz policije, a Svetlana Đokić je istakla da oni ni ne dozvoljavaju bilo kakvo "curenje" informacija.

- Sama činjenica da Jovan Vukotić nije imao lično obezbeđenje i da je živeo slobodno upućuje na podatak da je i te kako imao podršku turske mafije i da se osećao sigurno u mestu u kome je ubijen. Moj zaključak je da je imao dobru saradnju sa njima, jer u suprotnom ne bi mogao ni da boravi tamo toliko dugo - kaže Đokić.

