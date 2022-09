"DŽONIĆ JE MNOGE UVUKAO U ZAČARANI KRUG LAŽI" Advokat za Kurir TV: Zbog monstruoznog zločina očekujem DOŽIVOTNU ROBIJU!

Jedan od najmonstruoznijih zločina u niškom kraju dogodio se na današnji dan pre tačno godinu dana kada su brutalno likvidirani vlasnik menjačnice Goran Đokić, njegova supruga Gordana i ćerka Lidiija.

Osumnjičeni Goran Džonić sve vreme negira krivicu, a novinarka Kurira Branka Travica otkrila je šta je sve osumnjičeni tvrdio:

- On je nekoliko puta menjao iskaze, čak je optužio i braću Milošević da su ga primorali da učestvuje u zločinu i da su ga namamili u zamku. Potom je i rođene sinove uvukao u svoj zločin. Samim tim se nekoliko puta optužnica vraćala, sve njegove laži morale su da se proveravaju. Nađen je njegov pištolj "bereta" kao i novčanice na kojima su njegovi otisci, sve ukazuje da je on izvršio ubistvo tročlane porodice - rekla je Brankica Travica.

foto: Kurir TV

Advokat Andrija Magdelinić pojasnio je zbog čega su braća Milošević u pritvoru već 5 meseci iako se dokazalo da nemaju povezanost sa ubistvom.

- Nažalost, kada neko baci optužbe onda to mora da se preispita, rade se mnoga veštačenja, ispitivanje svedoka. Goran Džonić je njih uveo u začarani krug kako bi sebi kupio malo vremena. Sumnja odavno ne postoji za braću, sve je otklonjeno, ali tužilaštvo još nije obustavilo istragu - rekao je Andrija Magdelinić.

Policija je ispitala 200 svedoka, postoji fama i oko žutog skutera, sa kojim je ubica sebi pokušao da obezbedi alibi za pecanje, na koje je išao sa tim skuterom. Đokići su se zatekli tu kada su ga videli da ide peške sa kantom benzina, on se pravdao da mu je skuter ostao bez goriva, a nikad prežaljena porodica je htela da mu pruži pomoć tako što su ga odvezli do željenog mesta. To je bila kobna odluka za njih, osumnjičeni je potom izvršio likvidaciju i zakopao 43 hiljade evra koje je našao u kolima.

foto: Kurir TV

Ako se ispostavi da je osumnjičeni kriv, kakve kazne mogu da mu slede, bilo je pitanje voditeljke Olje Lazarević.

- Najmanja kazna je 10 godina, a najveća doživotna, ja prognoziram da će biti doživotna jer je trostuko ubistvo koje je izvršeno na monstruozan način - pojasnio je advokat.

