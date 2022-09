ČEKAO JE NA OKRETNICI 56, PA UBIO AŠOVOM Ivanina smrt je bila misterija, roditelji tražili MILION dinara od države

Ivana je nestala 29. jula 2014. godine. Porodica je njen nestanak prijavila tek 9. avgusta pod obrazloženjem da je devojčica i ranije bežala od kuće i da su verovali da će se vratiti. Telo devojčice, u fazi raspadanja, nađeno je u dvorištu trošne kuće koju je njen ubica Darko Kostić iznajmljivao u Rakovici.

Policija je mesecima tragala za devojčicom, ali bezuspešno.

Zločin je otkriven tek nakon što je Kristina Kovačević (22) prijavila da je silovana. Ispostavilo se da ju je Kostić napastvovao u istoj kući u kojoj i Ivanu. Ta devojka je, inače, njegova rođaka. Saslušan je, no nije prošao poligraf.

Policajci su 1. septembra, posle Kristinine prijave, počeli da pretražuju dvorište te kuće, a tokom detaljnog pregleda prostorija, tragajući za dokazima o silovanju Kristine, policajci su pronašli nekoliko stvari, među kojima je bio i mobilni telefon, za koji je, posle analiza, utvrđeno da ga je koristila nestala Ivana Podraščić. Naloženo je da se aparat dalje veštači posle čega su pronađene njene poruke i slike.

foto: Dragana Udovičić

Ona je, kako su pisali mediji, pošla na Kanarevo brdo. Navodno, Ivana i Darko bili su prijatelji na "Fejsbuku". Dogovorili su se da se nađu i da je on sačeka na okretnici autobusa 56.

Prvo su mislili da joj je Kostić ukrao telefon, ali su tokom ispitivanja saznali stravičnu istinu.

- Ivana mi se javila 31. jula i tražila da se vidi sa mnom da cirkamo. Sačekao sam je na okretnici autobusa 56, i odveo kući. Počela je "da vileni", udarala me je, histerisala, grebala. Pokušao sam da je smirim, ali nisam uspeo, pa sam je ašovom udario u glavu. Pokušao sam da je oživim, dozivao sam je, ali uzalud. Otišao sam do prodavnice, vratio sam se, a ona je i dalje ležala u lokvi krvi. Uvio sam njeno telo u ćebe, odneo je do potoka, pobacao neke sunđere preko nje i otišao. Otišao sam posle u Cvijićevu ulicu kod brata S. A., rekao sam mu da sam u samoodbrani udario nekog čoveka, ali da mislim da ga nisam ubio - izjavio je tada Kostić.

Kostić je prvo priznao zločin, a posle negirao. Osuđen je na 40 godina.

Debeo dosije Darko Kostić je pre ovog zločina bio dobro poznat policiji. Godine 1993. sa saučesnikom je ubio staricu u Beogradu, a potom urinirao po njoj. Tada je dobio 7 godina. Godine 2001. osuđen je za silovanje zbog čega je završio u zatvoru 3 i po godine. Po izlasku iz zatvora ponovo je silovao. Osim silovanja, osuđivan je za pljačke i razbojništva. Nakon ubistva Ivane, tim veštaka ga je procenio. Utvrđeno je da mu je IQ ispod 90, odnosno, da je reč o psihopati i sociopati i da ga nije moguće izlečiti.

Odšteta od milion dinara Ivanini roditelji saslušani su 31. oktobra. Tražili su odštetu od države milion evra. Iskaz je dala i Ivanina majka Nada. - Rekla je da ide na žurku i više je nikad nisam videla. Ivana je bila dobro dete, ali umela je da ode od kuće i da se ne vrati po nekoliko dana. Zato moj suprug nije odmah prijavio nestanak - rekla je ona.

