IGOR MILOŠEVIĆ NIKADA NIJE PRIZNAO POLICIJI OVO?! Ekspert za Kurir TV: U ovom slučaju će silovatelji ROBIJATI DOŽIVOTNO

Igor Milošević (44), iz Beograda, nakon zatvorske kazne za niz silovanja i razbojništava koje je počinio 2007. godine, sada je slobodan čovek.

Reč je o višestrukom povratniku. Ceo slučaj posebno zaplašio žene zbog čega je pod nadzorom policije. Milošević, koji danas ima 44 godine, izašao je na slobodu nakon 15 godina robije zbog silovanja i razbojništava koje je izvršio u septembru 2007. Prvi put je silovao kad je imao samo 14 godina i do sada je proveo ukupno tri decenije iza rešetaka.

Miloševićevo puštanje na slobodu izaziva strah kod mnogobrojnih devojaka i žena. Opširnije na ovu temu govorio je gost Kurir televizije Uglješa Grgur, privatni detektiv.

- Problem je što nema sumnje, stvar je trenutka kada će on ponovo izvršiti neko zlodelo. On je slobodan čovek pravno dosuđeno, a ako ponovi krivično delo, dobiće doživotnu kaznu, bez prava pomilovanja. Smatram da on nema ni mesto prebivališta niti dokumente. On silovanja nikada nije priznao, jeste druge stvari, ali silovanje nikad, verovatno je svestan koliko je to teško delo - započeo je Uglješa Grgur

- Rešenje je da policija zna njegovo prebivalište i da vrši observaciju i da se on svaki dan javlja u policijsku stanicu, moglo bi da ima ograničeno kretanje ako je to pravno moguće - dodao je privatni detektiv.

Pritom se osvrnuo na moguće rešenje i izmenu zakona kako bi žene slobodnije šetale ulicom.

- Po meni bi trebalo da se unese peticija od 100.000 ljudi i da se promeni kazna za silovanje sa 2-15 godina na doživotno bez pomilovanja. Neka on ispašta u zatvori isto kako i ta žena ima traume, koje imaju i njeni roditelji, porodica itd. Mi moramo da sprečimo to, a ovako bismo sprečili povratnike, trenutno je blaga kazna za ovakvo delo - predložio je on.

