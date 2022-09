MISTERIJA 3 GPS TREKERA NA VOZILU UBIJENOG VUKOTIĆA! Živković: Više osoba pratilo škaljarca UMEŠANE I TAJNE SLUŽBE?

Jovanka Zečević, advokat i Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije istakli su da suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka neće biti tako jednostvano, jer postoji veliki prostor za manevrisanje odbrane, budući da naše sudstvo nema mnogo iskustva sa digitalnim dokazima.

Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji se terete za organizaciju kriminala i surova ubistva na sudu su negirali sve nedozvoljene radnje koje im tužilaštvo stavlja na teret.

Svi digitalni dokazi su veoma kompleksna materija, a naše sudstvo nema mnogo iskustva sa tim, a ni naš zakon nije potpuno jasan kada je to u pitanju, istakao je Živković u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Taj smer da je nešto fotošopirano teško je dokazati pravnicima. Problem u Srbiji je da ne postoji mnogo veštaka koji su spremni i imaju alate da nešto pobiju ili potvrde.

Bilo je afera pedofilije koji su se rešile upravo preko digitalnih podataka. Njih je teško uklopiti u postoječi zakonski sistem Srbije, a odbrana ima velikog prostora za manevrisanje istakao je Živković.

Rešenje je da zakon bude nešto čega se svi držimo, a svima je u interesu da suđenja budu što kraća.

foto: Kurir televizija

Tenzije u sudnici

- Danas možemo da očekujemo nastavak tenzije. Sada će branilac da iznosi odbranu i to na svaki dokaz pojedinačno. Ići će unakrsno osporavanje, a zatim i sledi odbrana koja će biti otvorena, gde očekujemo negiranje i iznošenje svedočenja svedoka saradnika - istakla je advokatica Zečević.

Ubistvo Jovana Vukotića

- Novac se preselio u sajber prostor, a za njim i kriminal. GPS trekeri se lako postavljaju, to je minijaturno, može da se stavi bilo gde. Vrlo jednostavno se postavlja i jeftino je... Tri trekera, koja su bila postavljena na Vukotićevo vozilo, možda ukazuju na to da je više osoba pratilo Vukotića, možda su to bile i tajne službe. Verujem da su na dnevnoj osnovi proveravali vozilo - kaže Živković.

Iskazi supruge likvidiranog i vozača se ne podudaraju , a to će otvoriti prostora za neke nove dokaze da se vidi ko je počinio ubistvo, istakla je advokatica Zečević.

Kurir.rs

