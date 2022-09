GOLFOM ULETELE U JUŽNU MORAVU, 2 DEVOJKE POGINULE: Potvrđena optužnica za tragediju kod Vladičinog Hana

Protiv A.S. iz Predejana, koja je bila za volanom kada su pogiunule dve njene drugarice, a jedna povređena, Apelacioni sud u NIšu potvrdio je optužnicu.

Više javno tužilaštvo u Vranju, protiv A.S. podiglo je optužnicu 6. juna ove godine, zbog postojanja opravdane sumnje da je učinila krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koja je potvrđena rešenjem Veća Višeg suda u Vranju, od 08.07.2022.godine, i na koje rešenje branilac okrivljene izjavio žalbu Apelacionom sudu u Nišu, od 20.07.2022.godine, po kojoj žalbi je vođen postupak pred istim sudom.

Rešenje Apelacionog suda stiglo je u Vranje 19. septembra. Takođe, prema osumnjičenoj A.S., od strane VJT u Vranju stavljen je predlog za određivanje pritvora, dana 03.02.2022.godine, jer su zato postojali zakonski razlozi. Po tom predlogu je Sudija za predhodni postupak Višeg suda u Vranju, odredio pritvor u trajanju do 03.03.2022.godine, a rešenjem Sudije za predhodni postupak Višeg suda u Vranju, od 02.03.2022.godine, ukinut je pritvor osumnjičenoj, jer su prestali zakonski razlozi zbog kojih je određen prema osumnjičenoj.

Podsetimo, pre osam meseci, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 29. januara, na magistralnom putu Vladičin Han - Leskovac, oko 4 sata ujutru, kada je "golf" kojim je upravljala A.S. leteo 20 meatara sa kolovoza u Južnu Moravu kod Vladičinog Hana, stradale su dve devojke, od njih četiri koliko ih je bilo u vozilu.

Tela stradalih, Anđele Milovanović i Kristine Petković, pronađena su u Južnoj Moravi. One su sahranjene u rodnom Predejanu. Prema dosadašnjoj sudskoj praksi, do kraja oktobra bi trebalo da počne suđenje protiv A.S. za dela koja joj se stavljaju na teret.

