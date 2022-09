MLADIĆ KOJI JE UBIO OMILJENOG KOMŠIJU PRAVIO HAOS U SELU: Komšije otkrile nove detalje o problemima koje su imali sa susedom

Mladić A.M. (25), koji je osumnjičen da je svog komšiju Dragoslava Stevića (62) ubio ašovom u Bariču, ranije je pravio probleme meštanima koji tvrde da je pre ovog zločina napao dve starije žene.

Podsetimo, pre dva dana nakon kraće svađe A. M. je nasrnuo na svog suseda Dragoslava, zvanog majstor Marko i nekoliko puta udario ga ašovom po glavi i zadao mu teške povrede od kojih je nesrećni čovek preminuo na putu do bolnice.

Meštani Bariča za Kurir su ispričali da je već napadao jednu stariju ženu kojoj je trebalo da ide po lekove.

- Prvi incident dogodio se kod jedne starije žene u kući. Ona je njega, navodno, zamolila da joj kupi lekove što je on prihvatio. Kada se vraio i doneo joj lekove, kažu da je bio izgubljen i da nije znao kuda udara - objašnjavaju komšije i dodaju:

- Navodno je pričao nepovezano, a onda je podivljao. Nesrećnu staricu je tukao i maltretirao neko vreme, a potom je samo krenuo normalno nazad. Ona mu je tada rekla "Sine, nemoj mi ti više dolaziti".

Starija meštanka priseća se situacije koja se prethodno zbila kada je A. M. napao stariju ženu i njene sinove.

- Valjda je tada otišao od kuće, sa nekim se posvađao. Jedna starija komšinica, koja je jako bolesna, primila ga je u kuću na njegovu molbu kako bi prespavao jer nije imao gde da zanoći - objašnjava ona i nastavlja:

- Njeni sinovi su takođe jako bolesni i teško se staraju o sebi. U nekom momentu on je počeo da ih napada, bez ikakvog razloga, tukao ih je i maltretirao, a posle je pobegao. Sve je to navodno prijavljeno policiji, ali ništa na kraju nije urađeno.

Kako su meštani ranije ispričali Dragoslava Stevića svi su u selu voleli i niko nije imao nijednu ružnu reč da kaže za njega.

- Bio je divan čovek, vredan i radan. Imao je tužnu životnu sudbinu, ostavili su ga žena i sin. Išao je po komšiluku i radio te posliće da bi preživeo. Jednoj porodici je išao u kupovinu, a zauzvrat bi njemu davali ručak - objasnili su meštani.

Prijavljivan samo za nasilje

Pre ubistva komšije pio lekove?

Kako izvor Kurira otkriva, A.M. je poznat samo po prijavama za nasilje u porodici.

- Meštani ga očigledno nisu prijavljivali. Inače, utvrđeno je da je on i u vreme izvršenja zločina nad Stevićem imao određenu količinu lekova u krvi - rekao je izvor i dodao da je A.M. određen pritvor do 30 dana.