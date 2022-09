BIZARNI RAT 2 PORODICE IZ SRBIJE! Zakačili se oko MESTA U BIOSKOPU, pa prolili KRV! Završilo se brutalnim ubistvom u kafiću

Trojica državljana Srbije naći će se pred sudom u Nemačkoj zbog ubistva svog rođaka H. H. (42) koga su, posle 16 godina dugog porodičnog sukoba oko mesta u bioskopu, ubili u nargila baru u oktobru 2021. godine!

Kako prenosi portal BZ Berlin, sukob u porodici počeo je davne 2005. godine i to zbog mesta u bioskopu. Sukob se i tada, kako prenose, završio zamalo kobno.

- Svađa dvojice muškaraca poprimila je tolike razmere da je morao da reaguje plemenski sud, koji je doneo odluku da dve porodice treba da se izbegavaju što je više moguće - prenosi nemački BZ.

Veštački nametnut mir trajao je sve do oktobra 2018. godine.

- H. H. (42), koji je bio jedan od učesnika sukoba u bioskopu, sedeo je u lokalnom pabu, kada je u lokal ušla porodica I. H. (52), sa čijim se rođakom on sukobio u sali, zajedno sa sinom A.H. (32) i ostatkom porodice. Odmah po susretu došlo je do svađe koja je prerasla u opštu tuču. S. O. (32), rođak H. H. potegao je pištolj i opalio u masu, a metak je pogodio jednu rođaku (23) suparničke porodice, koja je iskrvarila do smrti.

Osumnjičeni za ubistvo kasnije je osuđen na tri godine i 10 meseci zatvora za ubistvo iz nehata, ali ta presuda nije primirila drugu porodicu koja je želela da se osveti za tragični gubitak mlade rođake. Posle ubistva ponovo je reagovao plemenski sud, koji je H. H. izrekao novčanu kaznu od 20.000 evra, zamenu za bol, i izdao mu dozvolu da napusti grad kako ne bi dolazio u kontakt sa porodicom I. H. čiju je rođaku ubio.

"Proterani" čovek držao se zabrane skoro tri godine, ali se onda iznenada vratio u grad, što je izazvalo I. H. da sa svojim sinom doće u kafić u kom je on viđen po osvetu. U to vreme, navodno, u baru je bilo venčanje.

- Odmah je došlo do tuče, a kada su nasrnuli na H.H. njegovi rođaci su pobegli . I.H. stao je iza svog sina A.H. koji je izvukao pištolj i hladnokrvno pucao dva puta u starešinu druge porodice - priča izvor i dodaje:

- H.H. je odmah pao na pod, a mladić mu je tada prišao sa pištoljem, stao iznad njega i hladnokrvno mu pucao u glavu. Nakon čega su oni seli i mirno sačekali dolazak policije i predali se bez opiranja.

