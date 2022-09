ŠTA NAS GLEDAŠ, ŠTA SE SMEJEŠ? Uhvaćena devojčica (13) koja je u centru Niša napadala ljude, NE MOŽE krivično da odgovara

Policija je identifikovala devojčicu (13) koja je u subotu napadala prolaznike u Voždovoj ulici u Nišu.

Kako saznajemo radi se o trinaestogodišnjakinji koja ima određenih zdravstvenih problema usled kojih je i reagovala na način koji je uznemirio Nišlije. Sa njom je policija obavila razgovor, izveštaj je upućen Višem javnom tužilaštvu ali ona ne može da snosi nikakve posledice jer je s obzirom na to da je mlađa od 14 godina, potpuno krivično neodgovorna. Što se tiče druge devojčice koju su građani pominjali, ustanovljeno je da je ona samo bila u društvu sa trinaestogodišnjakinjom koja je izazivala incidente.

Kako je posvedočila Nišlijka Aleksandra Cakić, koja se našla na mestu gde je došlo do nemilog događaja, devojčica se najpre okomila na vozača autobusa stranih tablica koji se zaustavio na stajalištu u centru grada.

- Ne znam zašto je taj autobus tu zastao, videla sam da je jedna žena bila na ulici i da je pričala telefonom na engleskom jeziku. Te maloletnice su dobacivale putnicima i pozivale vozača da izađe iz autobusa da se biju. Čim se to vozilo udaljilo njih dve su se okrenule drugim ljudima koji su se zatekli na stajalištu. Ustremile su se najpre na jednu devojčicu njihovih godina koja je sa drugaricom mirno sedela na klupi. Obraćale su joj se rečima : - Šta nas gledaš, šta se smeješ? Jasno je bilo da traže kavgu i da su spremne da se pobiju sa bilo kim. To dete je bilo očigledno uplašeno pa sam odlučila da se umešam i da je zaštitim. Međutim, one su bile brže, kada je devojčica okrenula leđa prilikom ulaska u autobus, jedna od njih je tako udarila da je mala pala na pod vozila – opisuje Aleksandra tinejdžersko divljanje kojem je bila svedok.

Nakon što ih je upitala zašto tuku devojčicu, maloletnice su se ustremile na Aleksandru.

- Bila sam zabrinuta za sina, videla sam da su skroz van kontrole, uhvatila sam se sa jednom u koštac, pokušavala sam da izbegnem kišu udaraca ali je jedna od njih ipak uspela da me tresne u glavu. Ono što me je zaista razočalo kao stanovnicu ovog grada je što su, dok sam ja pokušavala da odbranim to dete koje ne poznajem, neki ljudi izvadili telefone i sve snimali. Taj snimak se pojavio na društvenim mrežama, doduše brzo je skinut, ali je sve to ipak bilo veoma ružno. Otišla sam u policiju i prijavila napad gde sam saznala da ja nisam prva koja je sa njima imala posla – rekla je ova Nišlijka.

(Kurir.rs/Telegraf)