BRANILA DEVOJČICE NA STANICI, PA DOBILA BATINE: Maloletnica (13) terorisala Nišlije i zbog toga NEĆE odgovarati

Devojčica (13) u subotu uveče napravila je incident na autobuskom stajalištu u Voždovoj ulici u Nišu, kada je u društvu drugarice napadala građane! Maloletnica je identifikovana i sa njom je obavljen razgovor, ali ona neće odgovarati jer je krivično neodgovorna.

Nišlijki Aleksandri Cekić, jednoj od žrtava devojčice koja je čak pokušala da se odupre, maloletnica je zadala udarac u glavu, a potom joj pocepala majicu i torbu.

Cekićeva foto: Kurir/M.S.

- Kada se zaustavio autobus stranih tablica u centru grada dok smo čekali naš autobus prvo je napala vozača, a onda su devojčice krenule da maltretiraju ljude na stajalištu. Nisam videla da imaju noževe kako se priča, ali i bez toga situacija je bila krajnje neprijatna. Tražile su probleme pa su se ustremile na devojčice njihovih godina, vičući im "šta si ti misliš neka, šta me gledaš"? Te dve devojčice su sedele mirno na klupi i bile su uplašene. Umešala sam se, normalno, da odbranim decu jer sam i sama bila sa sinom. To je nekako zastalo, ali jedna od mirnih devojčica je od njih zadobila jak udarac dok je ulazila u autobus da je pala - priča Aleksandra koja kaže da je po prijavi policiji saznala da to nije prvo divljanje ovih maloletnica.

Ona kaže da se tada definitivno umešala, ali je sačekala "kiša udaraca".

- Videlo se da su van kontrole, da su možda pod nekim lekovima. Osetila sam jak udarac u glavu, a tada e jedan čovek umešao i stao između nas i veći problemi su izbegnuti. Srećom, moj sin nije udaren, ali je doživeo stres. Cekićeva kaže i da nema načina da se devojčica zaustavi jer je još uvek dete.

foto: Kurir/M.S.

- Ona se sa drugaricom, koja joj pruža podršku, kreće na potezu naselja Donja Vrežina, Čalije, centar pa su viđene i u Čairu. To jednostavno mora da se zaustavi - priča Aleksandra Cakić i dodaje da će podići privatnu tužbu protiv devojčica.

Kurirov izvor iz istrage potvrdio je da je devojčica identifikovana.

- Sa njom je policija obavila razgovor, izveštaj je upućen Višem javnom tužilaštvu ali ona ne može da snosi nikakve posledice jer je s obzirom na to da je mlađa od 14 godina - dodao je izvor.

Kurir.rs/ M.S.