"ŠAMARAO ME DOK SE NISAM ONESVESTILA, TUKAO ME ZBOG SVOJE MAME!" Sestra tiktokerke ekskluzivno za Kurir otkrila potresne detalje

- Muž me je pretukao zbog svađe koja je, kao i svakog puta, izbila oko njegove mame. Njegova mama se mešala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame, prečudno se ponašala prema njemu. Svađali smo se danima, a sinoć mi je lupao glavom o pločice.

Ovim rečima počinje svoju ispovest za Kurir Sara H. (19), sestra poznate tik-tokerke Une Kablar Uki Q, koju je sinoć u porodičnom stanu u Rakovici brutalno pretukao suprug Damjan (23). Kako je tik-tokerka Una ranije objavila na svom Instagram profilu, Damjan je posle napada Saru i njihovu dvomesečnu bebu odvezao na Vojnomedicinsku akademiju, gde su došle i njihove porodice.

- Damjana je mama često savetovala kako da se ponaša prema meni, kao da joj je smetalo što ima ženu i dete. On je sinoć tokom naše svađe počeo da vređa moju porodicu, pa sam mu uzvratila i prokomentarisala nešto o njegovoj mami. Počeo je da me juri, davi po stanu, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o iste - isprekidanim glasom govori povređena devojka.

Svađa Damjanova mama je pretila mojoj mami Sara H. dodaje i da posle incidenta niko od porodice supruga nije kontaktirao. - Oni su došli ispred bolnice i branili su sina, njegova majka je ponavljala: "Moj sin to nikada ne bi uradio". Vikala je na moju majku, zvala ju je čak telefonom i ponavljala da njen sin to ne bi uradio.

Kako kaže, suprug, sa kojim je u braku od februara ove godine, tu se nije zaustavio.

- Najmanje 15 puta me je udario šakama u glavu dok se nisam onesvestila - navodi Sara.

Ona objašnjava da se ovako nešto nikada nije dogodilo.

- Dešavalo se da me tokom svađe ponekad gurne, ali nikada nisam imala nikakve povrede. Uzrok naših svađa je uvek bila njegova mama - kaže sagovornica.

Sara H. tokom noći je na VMA prošla kroz niz pregleda, a urađen joj je i skener.

- Naša beba takođe ima modrice, a nikada nisam ni posumnjala da bi mogao da joj naudi. Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je mnogo plakala i bila nervozna. Damjan je takođe bio nervozan i dok ju je ljuljao ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao guzu. Imala je povrede, guza je bila crna.

Podsetimo, Una Kablar u svojim objavama na društvenim mrežama podelila je i slike sestrinih povreda i rekla da su one nastale od udaraca, a potom objavila i sliku zeta, kao i mesta na kome je napao.

- Ovde ju je tukao, ponavljam udarao njenom glavom o ove pločice, dok je bila bez svesti koju je izgubila kada je prethodno davio dok nije ostala bez vazduha. Tu je ležala, išli smo do stana po osnovne stvari za Saru i bebu, pa sam slikala.

Uki u svojoj objavi na Instagramu tvrdi da je njenu sestru suprug nakon toga odvezao u Vojnomedicinsku akademiju, a potom je, kako dalje navodi, pobegao.

