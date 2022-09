ODREĐENO ZADRŽAVANJE MUŽU TIKTOKERKINE SESTRE: Osumnjičen da je brutalno pretukao suprugu (19)

Damjan H, suprug Sare H, koja ga je juče prijavila za nasilje je uhapšen, a sada mu je određeno i policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštio je MUP.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Rakovica, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su D. H. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je on sinoć više puta udario devetnaestogodišnju suprugu u njihovom stanu i naneo joj lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju MUP-a.

Sara H. je podsetimo, sestra poznate tiktokerke Une Kablar, poznate kao Uki Q.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je oštećena Sara H. juče, nakon pregleda na VMA, gde su joj konstatovane lake telesne povrede, pristupila je u PS Rakovica i prijavila nasilje od strane supruga D.H koje je izvršeno u porodičnom stanu.

