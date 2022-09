DOŠAO KOD BRATA DA SE SA NJIM OBRAČUNA ZBOG PARA?! Dever izbo snaju dok je štitila muža, a ovo je motiv krvavog sukoba

Muškarac D.M. (52) iz Futoga uhapšen je juče u ovom gradu zbog sumnje da je u porodičnoj kući, posle svađe sa bratom, izbo njegovu suprugu N. B. (42) koja je pokušala da ih razdvoji.

Pokušaj ubistva dogodio se oko 11.55 časova.

Svađa

- Osumnjičeni je navodno došao kod brata i snaje da bi se sa njim obračunao oko nekog novca. Braća su se sporečkala u kući, a jedan od njih potegao je nož. Supruga se umešala u raspravu u nameri da odbrani muža, kada je dever nasrnuo nožem na nju - priča izvor Kurira:

- Nesrećna N. B., bežeći od pomahnitalog devera, uspela je sva krvava da skoči kroz prozor ispred kuće.

Očevici su, videvši povređenu ženu, pozvali Hitnu pomoć. Povređena žena je sanitetom prevezena u Urgentni centar KC Vojvodine sa višestrukim povredama.

Zbrinuta

- Pacijentkinja je imala ubodne rane, a nakon hitne, blagovremene i kompletne dijagnostike i hirurške obrade rane zadržana je na lečenju u UKC Vojvodine - rekli su iz ove ustanove.

Zločin iz jula Rođak uhapšenog ubio ženu Muškarac koji je uhapšen zbog sumnje da je izbo snaju, blizak je rođak M.M. (55) koji je krajem jula u Futogu ubio suprugu Ivanu R. (50). - Ubistvo se dogodilo tri ulice od kuće u kojoj je juče izbodena žena. M.M. je supruzi presudio nožem u dvorištu, a potom pokušao da se zakolje - podseća izvor i dodaje da je M.M. u pritvoru.

Pomahnitali dever koji je izbo svoju snaju, mirno je sačekao policiju koja ga je uhapsila.

- On je mirno krenuo sa policajcima koji su mu stavili lisice i maricom ga sproveli do stanice. Nakon zadržavanja do 48 sati biće priveden nadležnom tužilaštvu - rekao je izvor i dodao da se muškarac sumnjiči za pokušaj ubistva.

