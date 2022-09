BRUTALNO PRETUČENA, SVA U MORDICAMA: Muž me je davio, vukao po stanu, 15 puta me je udario šakama u glavu! JEZIVO NASILJE

Saru H. (19), sestru popularne tik-tokerke Une Kablar, poznate po nadimku Uki Q, u sredu uveče u Beogradu pretukao je, kako se sumnja, suprug Damjan H. (23). Damjan je uhapšen zbog nasilja u porodici.

Tiktokerka Uki Q, koju prati 552.000 ljudi, na svom Instagramu objavila je slike pretučene sestre i napisala da ju je prebio suprug. Una je objavila i snimke stana u kome se nasilje dogodilo, ali i video zapis svađe sa Damjanovim ocem koji je podržao sina i rekao da je "ponosan na njega".

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Sara H. juče je skupila snagu i za Kurir prepričala detalje prebijanja.

- Muž me je pretukao zbog svađe koja je, kao i svakog puta, izbila oko njegove mame. Njegova mama se mešala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame, prečudno se ponašala prema njemu. Svađali smo se danima, a sinoć mi je lupao glavom o pločice - počela je ispovest devojka:

foto: Printscreen/Instagram

- Damjana je mama često savetovala kako da se ponaša prema meni, kao da joj je smetalo što ima ženu i dete. On je sinoć tokom naše svađe počeo da vređa moju porodicu, pa sam mu uzvratila i prokomentarisala nešto o njegovoj mami. Počeo je da me juri, davi, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o iste.

Vesna Stanojević za Kurir Ovo je primer da su i mladi nasilnici Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, kaže za Kurir da je napad na Saru H., samo jedan od primera koji pokazuje da izuzetno mlade devojke trpe nasilje, ali i da su nasilnici često mladići. - Mi svi mislimo da su mlade žene samosvesnije, da imaju drugačiji odnos prema vezama i braku, ali to nije uvek tako. Ima mladih žena koje trpe nasilje još tokom veze, one moraju da shvate da ti muškarci nikada neće biti bolji, da se neće promeniti i da je nasilje ono što će ih čekati na životnom putu ako odluče da ostanu sa njim. Nasilnici nisu samo stariji ljudi, to su i mladi momci - rekla je Stanojevićeva.

Kako kaže, suprug, sa kojim je u braku od februara, tu se nije zaustavio.

- Najmanje 15 puta me je udario šakama u glavu dok se nisam onesvestila - navodi Sara i objašnjava da se ovako nešto ranije nikada nije dogodilo.

- Dešavalo se da me tokom svađe ponekad gurne - priča ona i dodaje da i njihova beba ima modrice, ali da ona nikada nije ni posumnjala da bi muž mogao da joj naudi.

- Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je mnogo plakala i bila nervozna. Damjan je takođe bio nervozan i dok ju je ljuljao, ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao guzu. Imala je povrede, guza je bila crna - objašnjava ona.

Majka žrtve Moja ćerka se 15 minuta borila za život Danijela Marinković, majka pretučene Sare, kaže za Kurir "da je njen zet petnaest minuta davio Saru i da se ona bukvalno borila za život". - Na kraju ju je osvestio i rekao da će je voditi u bolnicu. Hteo je da bebu ostave kod kuće, ali ju je Sara zgrabila i povela, a Damjan ih je ostavio u bolnici i pobegao u mrak dok nisu došli njegovi roditelji - navodi Danijela i objašnjava da su ćerke i beba sada kod nje. Kako ističe, najvažnije joj je da se Sara oporavi. - Uznemirena je, teško guta od otoka, ne seća se svega. Ovako nešto nismo očekivali, nismo se nadali. Damjan je delovao kao dobar i fin mladić, ozbiljniji od svoje generacije, stalno je postio i često je išao u crkvu, a ispostavilo se da je monstrum. Želim da apelujem na druge žene da prijave nasilje, da se nijednoj porodici ne dogodi ovo što je nama - poručila je Danijela.

Damjan H. je, kako je juče saopštilo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici. Iz tužilaštva je potvrđeno da je oštećena Sara H. juče nakon pregleda na VMA, gde su joj konstatovane lake telesne povrede, pristupila u PS Rakovica i prijavila nasilje od strane supruga D.H. koje je izvršeno u porodičnom stanu.

- Oštećena nije prijavila da je tom prilikom vršeno nasilje i nad njihovim zajedničkim maloletnim detetom. O događaju su obavešteni nadležno Tuzilastvo i GSCR, a D.H. su izrečene hitne mere privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj i privremeno udaljenje učinioca iz stana - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Uki Q Ne dešava se ovo samo drugim ljudima Una Kablar posle objavljenih slika sestre, podelila je i sliku zeta. - Večeras oko 21 čas, ovaj dečko sa slike je pretukao moju sestru, do te mere da je izgubila svest. Sve ću javno da kačim jer živimo u državi u kakvoj živimo i kada već imam neku vrstu glasa neću da ćutim, želim da ovu moju platformu iskoristim da što više ljudi čuje i zna i da se proširi generalno svest o nasilju nad ženama. Ne dešavaju se ovakve stvari samo drugim ljudima - napisala je tiktokerka neposredno nakon napada na Instagramu.

foto: Kurir

Kurir.rs