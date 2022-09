LJUBOMORA JE PRERASLA U PSIHOPATOLOŠKI FENOMEN! Psiholog o JEZIVOM NASILJU nad sestrom Uki Q posle kog se DIGLA CELA SRBIJA

Cela Srbija priča o Sari H, sestri poznate tik-tokerke Une Kablar poznate kao Uki Q, koja je pretučena od strane njenog supruga.

Una je vest kao i slike o tome objavila na svom Instagramu. Do detalja je opisala šta se desilo, a potom i okačila sliku zeta.

Njena majka je rekla da je uznemirena i da se ne seća baš svega što se desilo. Damjan je po njenim rečima delovao kao fin mladić, ali se ispostavilo da je monstrum.

Po njenoj tvrdnji, Damjan je Saru davio 15 minuta i lupao glavu o pločice nakon čega je pala u nesvest. Potom ju je osvestio i rekao da će je voditi u bolnicu. Hteo je da bebu ostave kod kuće, ali ju je Sara zgrabila i povela. Nakon što ih je Damjan ostavio u bolnici, pobegao je dok nisu došli njegovi roditelji. Roditelji Dijaninog zeta su kako tvrdi počeli da brane sina.

On je priveden, a Sara je ekskluzivnu ispovest dala upravo našem lisu.

Bojana Šlajmer, psiholog, gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji povodom ovog stravičnog događaja.

- Prirodno je da žena traži nekog ko će da je zaštiti u svakoj sferi života. Ta ljubomora se prezentuje tako što muškarac prezaštićuje svoju partnerku. Ona se dobra oseća jer nju neko štiti. Mada ta ljubomora nije ljubav, ljubav je stvaralački čin između dve osobe gde postoji jedna vrsta uzajamnog poverenja i poštovanja. Ono što jeste bitno je da ljubomora prerasta polako u psihopatološki fenomen gde žrtva prestaje da postoji - rekao je psiholog.

- Ljubomora je jedna negativna emocija koja destruktivna po vas i po osobu sa kojom ste. Jako teško se iskorunjeje takvo ponašanje. Postoji rešenje i to je kognitivno bihejvioralna terapija, ali osoba mora da pre svega ima uvid u to stanje i da je ta emocija problematična za osobu preko puta sa kojom živi i želi porodicu. Ako osoba ima uvid u to, može barem po intezitetu da smanji tu ljubomoru - rekao je psiholog.

