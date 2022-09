ŠLJUKU IZREŠETALI "ZEMUNCI" SA 30 HITACA IZ KALAŠNJIKOVA: Likivdiran pre 20 godina dok je bio sa bratom i telohraniteljem

Pre 20 godina brutalno je ubijen Sredoje Šljukić, zvani Šljuka (30), vođa jednog od najmoćnijih beogradskih klanova "zvezdarskog klana" kada je bio u svom automobilu "Audi A8" na auto-putu Beograd-Niš.

Šljuka je likvidiran 27. septembra 2002. mostu Gazela kod Sava centra na Novom Beogradu, kada su napadači izrešetali njegov crni "Audi" sa registraskim tablicama BG-77-72 u kom je bio sa bratom Zoranom, koji je takođe, od zadobijenih povreda preminuo.

- Kobne večeri sa Šljukićima bio je i njihov telohranitelj Velibor Ćirović,koji je ovaj vatreni obračun preživeo tako što se bacio pod sedište kada su počeli rafali - podseća izvor i dodaje da je Šljukin telohranitelj nekoliko puta izbegao smrt 2015, ali i letos.

- Ekipa je tada krenula u noćni provod, a na toj ruti im se približio sivi "Audi A4" sa leve strane, dok im je drugi preprečio put. Šljuka nije uspeo da izvuče pištolj, a napadači su u njihovom pravcu ispalili čak 30 hitaca iz kalašnjikova.

Kako su ranije mediji izveštavali, vođa klana sa Zvezdare tada je pogođen sa šest metaka. Kasnijom istragom je utvrđeno da su izvršioci bili pripadnici zemunskog klana, Sretko Kalinić i Mile Luković Kum. O efikasnosti ubica iz Zemuna svedoči i izjava tadašnjeg inspektora koji je rekao da je rafal bio toliko precizan da, ukoliko bi se na automobilu zamenila vozačeva vrata, bio bi kao nov.

- Nije bilo nikakve šanse da preživi, a telohranitelj je nakon rafalne paljbe pokušao da prebaci braću Šljukić do bolnice - podseća sagovornik i dodaje da je tu noć policija kontrolisala ceo grad kako bi uhvatila egzekutore.

- Blokiran je bio ceo kvart, kao i izlazi iz grada, ali su egzekutori lako pobegli s obzirom da su zločin izvršili na auto-putu gde ima mnogo isključenja. Postavljeni su i kontrolni punktovi, a stanice su javljale opis auta u kom su bili napadači.

Kasnije je utvrđeno da je sivi "Audi" bio ukraden i bez registraskih oznaka, kao i da je ovaj zločin dobro isplaniran. Svedoci su se razbežali, telohranitelj nije hteo da govori, a kalašnjikov je navodno završio u Dunavu.

- Motiv ovog ubistva nikad nije otkriven, ali se zna da je kao vođa klana sa Zvezdare bavio krađama, reketom, ucenama, švercom droge i nafte, ubistvima - podsećaju poznavao prilika tada u beogradskom podzemlju i nastavljaju:

- Tada se pričalo da se Šljuka mnogima zamerio i da je želeo da preuzme prevlast na narko-tržištu. A sumnjičili su ga i da je organizovao brojne likvidacije u to vreme, ali on do ubistva nije nikad osuđivan iako je bezbroj puta bio saslušavan.

