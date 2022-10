OVO JE MLADIĆ KOJI JE UBIO MAJKU! Deca ga se plašila jer izgleda strašno, komšije u šoku! DETALJI JEZIVOG ZLOČINA U BEOGRADU! FOTO

Beogradska policija je uhapsila Đ. M. (26) zbog sumnje da je ubio svoju majku D. M. (61) a Kurir je bio u zgradi u kojoj se dogodilo ubistvo, komšije kažu da su u šoku.

- Znamo ga iz zgrade. Bavio se muzikom i trenirao je, bio je nabildovan. Čuli smo da je juče pravio incidente. Javljao se uredno svima, ali su ga se deca plašila izgledao je strašno - rekle su komšije.

Iz okolnih lokala kaže da su poznavali mladića i da nikad nije pravio probleme. - Bio je dobar dečko. Malo povučen, ali nikad nije pravio probleme - rekli su iz obližnjeg lokala.

Da podsetimo telo njegove majke nađeno je tokom noći s povredama glave u stanu u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu. Mladić je navodno imao bipolarni poremećaj.

Prema rečima njegove sestre, Đ. M. se poslednjih dana čudno ponašao, a juče je napravio incident u centru Beograda kada je napao nepoznatu devojku, što je potvrdila i devojka ubice.

Nakon što je policiji javljeno da se žena dva dana ne javlja na telefon, policija je izašla na lice mesta. Vrata stana su bila zaključana, telefon nedostupan, a zvono na vratima nije radilo. O svemu je obavšteno nadležno Više javno tužilaštvo.

Kako se sumnja, on je svojoj majci zadao više udaraca tupim predmetom u predelu glave, koja je usled zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je MUP.

