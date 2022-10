NOVI MOMENTI U RATU KLANOVA! Zvicer nije ranjen? PODMEĆU LAŽNE INFORMACIJE da bi dali signal ili poslali poruku?

Vest o ranjavanju, pa onda i ubistvu Radoja Zvicera, navodnog vođe kavačkog klana, u Panami, odjeknula je kao bomba u regionalnim medijima, ali ni dan kasnije zvanične potvrde o tome šta se dogodilo i da li je Kotoranin zaista napadnut - nije bilo, pa se sve više sumnja u to da se ikakav atentat i dogodio, već da je reč o spinu zaraćenih klanova.

Podsetimo, u petak uveče pojavile su se nezvanične informacije, koje su navodno potekle od panamskih novinara, da je u iznajmljenoj vili u ovoj zemlji ubijen Radoje Zvicer pred svojim bliskim saradnikom.Ubrzo nakon toga usledila je vest da je Kotoranin teško ranjen, a crnogorska policija je tek posle nekoliko sati saopštila da postoje informacije o ubistvu muškarca u ovoj centralnoameričkoj zemlji, ali da se njegov identitet utvrđuje i da on zasad ne odgovara opisu Radoja Zvicera.

Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer foto: Privatna arhiva

Dva ubistva

- U Panami su se u petak uveče dogodila dva zločina, u jednom je ubijen muškarac poznat po nadimku Jai, za koga se prvo posumnjalo da je Zvicer, ali je utvrđeno da je reč o izvesnom Reju Garsiji. Nakon toga, oko 20 sati, na dvojicu muškaraca koji su se vozili taksijem pucali su nepoznati napadači - priča izvor:

- U obostranoj razmeni vatre žrtve su teško ranjene. Jedan od muškaraca je bio moždano mrtav kada je dovezen u bolnicu, a stanje drugog nije bilo poznato. Lokalni mediji objavili su da su preminuli. Njihov identitet nije poznat i radi se na njihovom utvrđivanju, a podaci su poslati i Crnoj Gori kako bi se sve sumnje otklonile - kaže sagovornik.

Uviđaj Dvojica upucana u Panami foto: screenshot

Iako se niko zvanično ne oglašava o ovim spekulacijama, sumnja se da do napada na Zvicera zapravo nije ni došlo.

- Postoje indicije da je priča puštena kao neka vrsta spina u ratu klanova. Posle ubistva Vukotića u Istanbulu situacija se zakuvala i moguće je da su preostali članovi klanova odlučili da nastave rat, ali preko društvenih mreža, na kojima plasiraju neistinite informacije da bi zaplašili i zbunili protivnike. Porodica Zvicer, uprkos vestima koje su se proširile po regionu, nastavila je da živi kao i dosad, čak je i jedna od Radojevih naslednica iste večeri objavljivala snimke na društvenim mrežama na kojima je slušala muziku - priča izvor i nastavlja:

Spinovanje

- S druge strane, malo je verovatno i da je sam Zvicer, koji je duže vreme u bekstvu, bio tako nepažljiv. Navodno, on je od napada u Kijevu, kada mu je život spasla supruga Tamara, koja je zapucala na atentatore, koristio isključivo blindirana vozila - navodi sagovornik Kurira.

Bivši obaveštajac DB Boža Spasić navodi da je vest o Zvicerovom ubistvu mogla poteći i od kavačkog, ali i škaljarskog klana.

- Moguće je da su Zvicerovi saborci saznali da „škaljarci“ znaju gde je on i da mu se sprema likvidacija, pa su ga na ovaj način upozorili da bi se sklonio. Druga priča je da su „škaljarci“ pustili glasinu kako bi izazvali zabunu i nejasnoće u najbližem krugu Radoja Zvicera, da bi mu stavili do znanja da znaju gde se nalazi - kaže Spasić i dodaje da on veruje da Zvicer niti je u Panami, niti je ranjen.

Napad Bio ranjen u Kijevu foto: screenshot

Advokat Miloš Vuksanović, koji zastupa Radoja Zvicera, za Kurir je naveo da ne zna šta se sa njegovim klijentom dogodilo.

- Nemam pouzdan podatak šta se dogodilo sa mojim klijentom, ne mogu da kažem ni da je živ, a ni da je mrtav. On je nedostupan organima gonjenja, a ni ja nemam kontakt sa njim. Šta se dogodilo i šta je istina, znaćemo kada se dobije zvanična informacija - rekao je advokat Miloš Vuksanović za Kurir.

Turski mediji Vujotić nema veze sa ubistvom Vukotića Milan Vujotić, visokopozicionirani član kavačkog klana, koji je uhapšen 23. septembra u Istanbulu, nema veze sa ubistvom Jovana Vukotića, preneo je turski portal Hurijet. Podsetimo, Vujotić je navodno blizak Zviceru i sa njim je, sudeći po spisima crnogorskog tužilaštva, pripremao likvidaciju Vukotića u Spužu, i to snajperom i dronovima koji nose bombe. - Vujotić je boravio u Istanbulu u svojoj luksuznoj vili, u kojoj je pronađen i uhapšen po crvenoj poternici koju su raspisale crnogorske vlasti, pa se očekuje da će on biti izručen. Crnogorske vlasti Vujotića traže zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i ubistvo - preneo je portal.

Slavili zločin Profesionalci mu znaju kuću foto: screenshot Navodni kum Jovana Vukotića, u vreme kada se pojavila vest o ubistvu Radoja Zvicera, na Instagramu je objavio niz storija u kojima je slavio smrt vođe suparničkog klana. - Slavimo, slavimo ovaj divan dan - naveo je mladić, pa objavio printskrin vesti o ubistvu Zvicera uz komentar: - Šta su ti profesionalne ubice, i kuću mu znaju! Posle informacija da identitet ubijenog treba da se utvrdi, Vukotićev kum je nastavio da objavljuje nove storije: - Moraće da utvrđuju zubnim kartonom, nadam se da mu je glava prosuta. Na društvenim mrežama su se u petak uveče mogli videti i snimci mladića koji šenluče, ali i snimaju flaše skupog šampanjca u provodu.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE

DANAS VAS ČEKA NOVO IZDANJE PORODIČNOG MAGAZINA LENA! Tema broja: SMANJITE KILAŽU DA KOLENA NE BOLE

foto: Kurir

Danas vas uz kupljeno izdanje dnevnih novina Kurir čeka poklon - porodični magazin Lena!

Nekoliko zanimljivih tema:

Smanjite kilažu da kolena ne bole – Sami možete sprečiti artrozu

Kako s detetom razgovarati o ratu – Važno je da znaju da su na sigurnom

Budite u trendu! – Nose se odela u boji

RECEPT DANA: Hleb iz kese za pečenje – OBAVEZNO NAPRAVITE!

Intervju Goca Tržan: Ljubav se ne podrazumeva, na njoj mora da se radi.

Ekipa Kurira

Čitajte KURIR!