SRPKINJA KLIJENTE U ZAGREBU DOČEKIVALA U DONJEM RUBLJU: Bokić, nova sam, a sat je 1.000 kuna! Isplivale tajne lanca prostitucije

ZAGREB - Kad su stari policijski znanci udružili snage kako bi ideje o brzoj zaradi prostitucijom u Zagrebu sproveli u delo, a s obzirom na pređašnje znanje i iskustvo o "prodavanju ljubavi", i te kako su znali da će im se potoci novca slivati u džepove, piše "Jutarnji list" o razijanju velikog lanca prostitucije u glavnom gradu Hrvatske.

Nije se dugo čekalo na prve poslove, za čije su potrebe unajmili nekoliko stanova u jednoj "elitnoj" zgradi u zagrebačkom naselju Špansko.

Na tu je adresu potom ekipa, opet putem SMS poruka, slala klijente željne vruće zabave, gde su ih čekale devojke u donjem rublju - jedna je bila iz Srbije, a identitet drugih i dalje je nepoznat. Klijenata je bilo svakakvih, od šarolikog spektra ugostitelja, preko menadžera u prodaji, sve do obrtnika...

Plan je bio sasvim jednostavan Razrađeni plan bio je jednostavan. Po oglasima su objavljivali erotske oglase o pružanju seksualnih usluga, golicajući pritom maštu osoba željnih "ljubavi". Klijenti su se potom odlučivali da zovu brojeve naznačene u objavi, no niko im se nikada na te, prve pozive nije javljao. Umesto toga odmah bi im pristizale automatski generisane tekstualne poruke, SMS-ovi sledećeg sadržaja: "Bokić. Nova sam ovde i samo kratko tu! Sat vremena je 1.000 kuna, a pola sata 600. Odnos sa zaštitom, ljubljenje, moguć striptiz 1.000 kuna za 1 h", prenosi "Jutarnji list". A bilo je i SMS-ova o pružanju "seksualnih usluga bez požurivanja u klimatizovnom prostoru" uz napomenu da analnog odnosa nema.

Policija je posebnim dokaznim radnjama otkrila da su pola sata, zavisno o procenama, naplaćivali od 500 do 800 kuna, a celi sat bio je od 1.000 (oko 130 evra) do 1.400 kuna. Deo zarađenog novca od uprihođenih više od 700 hiljada kuna (oko 92.000 evra) osumnjičeni su preuzimali prema prethodnim dogovorima, što je vidno i iz snimljene telefonske komunikacije i iz razmenjenih poruka.

"Ajde diži dupe. Odi prvo uzmi novce pa onda dođi", govori prvoosumnjičeni svojem prijatelju koji mu, pun razumevanja prema prodavačicama ljubavi, odgovara: "Neću sad otić uzet jer spavaju".

Na to se D. Z., s novom dozom razumevanja, s njim slaže, ali mu napominje da je bitno da novac ode da preuzme on.

foto: Jutarnji list printscreen

D. Z. (39) i A. C. (46), kao par, uz pomoć prijatelja S. G. (41) u kratkom periodu od nekih mesec dana tako su zaradili izdašan novac. No, veliku fluktuaciju ljudi kroz zgradu od jutra do mraka uočili su sami stanari tog stambeno-poslovnog objekta, pa su kriminalisti zasukali rukave i krenuli u izvide prateći oglase i uz pomoć posebnih dokaznih radnji prisluškivanja posložili mozaik biznisa koji je u proteklih malo više od mesec dana koristilo 445 osoba.

"Jutarnji" nezvanično saznaje i za povezanost s telefonskim brojevima iz oglasnika. A. C. je svoj odlazak u elitnu zgradu pravdala posetom prijateljici i odlaskom u teretanu. Ona je, naime, nekad bila prvakinja u fitnesu koja se svojevremeno već spominjala u kontekstu elitne prostitucije. Protiv nje i partnera u Splitu se trenutno vodi postupak zbog prostitucije.

Policija im je u pretresima stanova na temelju sudskih naloga oduzela 23 mobilna telefona, 15 SIM kartica i dva nosača za kartice, dva laptopa, spoljnu memoriju, veću količinu prezervativa te određenu količinu novca u domaćoj i stranoj valuti za koju se pretpostavlja da potiče od pružanja seksualnih usluga.

Crni rokovnik otkrio sve tajne

A nemi je svedok njihovog poslovanja, saznaje se, i crni rokovnik s natpisom Županijske ceste Zagrebačke županije, u kojem su bila ručno ispisana imena i novčani iznosi.

Sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu osumnjičenima za prostituciju, na predlog zagrebačkog tužitelaštva, odredio je jednomesečni istražni zatvor.

