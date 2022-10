PALA KRV U NEGOTINSKOM KAFIĆU! Izašao s robije, pa šrafcigerom nasrnuo na kuma, a razlog je BIZARAN

Predrag Brsanović iz Negotina napadnut je u petak uveče u jednom klubu u Negotinu, a njegova nevenčana supruga Dragana Nikić tvrdi za Kurir da je na Predraga šrafcigerom nasrnuo njihov kum D. C., koji je nedavno izašao s robije.

Kako kaže Dragana, D. C. je njenog muža isekao po bradi i pretio da će ga ubiti.

- Jako sam uplašena za našu bezbednost. On je vikao: "Ubiću tvog muža, on mi više nije kum, jer me je žena ostavila zbog njega. Švalerisala se s njim, ali i sa svim mojim drugarima. Svi ste krivi što me ostavila i zato ću im i presuditi" - prepričava nam Dragana šta je u petak tokom napada izgovorio pomahnitali D. C.

povređen čovek foto: Privatna Arhiva

Zaledila se

On dodaje da oni problem sa kumom imaju još od 2016. kada ga je napustila žena, a situacija je eskalirala u petak.

- Bili smo u provodu u klubu i odjednom je D. C., koji je u avgustu izašao iz zatvora u kom je bio zbog droge, maskiran upao u lokal i uputio se pravo za naš sto. On je bez reči sa šrafcigerom u ruci nasrnuo na mog muža - kaže plačnim glasom Dragana i dodaje:

dragana nikić ispričala agoniju kroz koju prolazi foto: Privatna Arhiva

- Ja sam se zaledila. Mislila sam da će mi ubiti supruga i da će ostvariti svoje pretnje. Međutim, Predrag se refleksno okrenuo i na svu sreću, šiljak ga je samo zakačio po bradi. Tada su dvojica naših prijatelja, koji su bili za istim stolom, bukvalno izneli D. C. napolje, a ja sam pozvala policiju.

Ona objašnjava da su svi dali izjave i da je D. C. nakon toga uhapšen, ali iste večeri i pušten na slobodu.

- Plašim se da će ostvariti svoje sulude pretnje i da će zaista na kraju ubiti nekoga od nas. To je čovek koji je u aprilu, kada je bio pušten iz zatvora na vikend, napao Predraga ispred zgrade dok je bio sa našim sinom. Sin je pobegao u stan, a ja sam i tada pozvala policiju - kaže ona:

predragu pukao triceps nakon napada u aprilu foto: Privatna Arhiva

- Tada se isto ništa nije dogodilo po pitanju te prijave. Nije kažnjen za pretnje i napade, a suprugu je tada pukao triceps i pomodrela mu je ruka. Dragana ističe da je problem sa D. C. nastao pre šest godina kada je završio u niškom zatvoru.

Postao nesnosan

- Uhapšen je zbog droge i proveo je godinu dana u pritvoru, ali je potom pušten na slobodu do okončanja suđenja. Tada je počeo da pije, da koristi i nedozvoljene supstance i postao je nesnosan. Sve smo to pripisivali tome da mu je teško zbog zatvora, i što će morati opet da se vrati iza rešetaka - kaže Dragana:

- Njegova supruga je u početku bila uz njega, ali je na kraju odlučila da ga naspusti i tada kreće naš pakao. Krivio je sve nas zbog njenog odlaska i umislio je da se svi muškarci iz društva švalerišu s njom.

D. C. foto: Privatna arhiva

Dragana se nada da će tužilaštvo ovoga puta reagovati na njihove prijave i da će njihovoj agoniji, koja prema njenim rečlima, predugo traje, doći kraj. - Očekujem da nadležni stanu na put nasilniku koji nam svakodnevno zagorčava život - završava naša sagovornica.

Zvao i na posao "Sin će ti ostati bez oca" Dragana kaže da ju je D. C. u prethodnom preriodu konstantno zvao na posao i pretio joj. - Pokušao je da mi "otvori oči" i da mi predoči da sam zapravo i ja prevarena, jer su njegova žena i Predrag zajedno. Kada sam mu se suprostavila i rekla da to ne može tako, i da nije istina to što govori, krenule su pretnje. Rekao mi je: "Ubiću i njega, i tebe, i dete. Ubiću i sve moje prijatelje, svi ste krivi što me je žena ostavila i otišla!" - kaže Dragana, dodajući i da je često ponavljao "da će moj sin ostati bez oca".

Ugrožavanje sigurnosti Pronađen šrafciger Iz PU Bor navode da se incident dogodio u noći između petka i subote. - Policija u Negotinu odmah po prijavi da je u noći između petka i subote četrdesetčetvorogodišnji muškarac povređen u jednom noćnom klubu, pronašli su i priveli osumnjičenog, takođe, četrdesetčetvorogodišnjaka. Osumnjičeni se tereti da je fizički nasrnuo na oštećenog, kao i da ga šrafcigerom ogrebao po bradi. Policija je kod osumnjičenog pronašla šrafciger - stoji u saopštenju i dodaju da će osumnjičenom po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, biti podneta podneta krivična prijava za krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Kurir je juče kontaktirao i Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

(Kurir.rs/B.Travica)