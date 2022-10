ZASTRAŠUJUĆE! EVO KOLIKO ŽENA U SRBIJI SU OVE GODINE UBILI SINOVI ILI MUŽEVI: Gotovo svaki zločin mogao je da bude sprečen!

U Srbiji je ove godine bilo 23 femicida, odnosno 23 žene su ubijene u porodičnom i/ili intimnom, partnertnerskom, kontekstu. Ubice su njihovi bivši ili sadašnji partneri i muževi, sinovi i drugi članovi porodice.

Samo u septembru ove godine, u roku od 24 sata, ubijene su dve žene u dva različita grada u Srbiji.

Prema dostupnim podacima, svake godine u Srbiji oko 30 žena bude ubijeno, a istraživanja pokazuju jednu jezivu istinu koja se tiče svih nas - da je gotovo svaki ovaj femicid mogao da bude sprečen.

Iz udruženja građanki FemPlatz ističu da institucije, uprkos apelima ženskih nevladinih organizacija, "i dalje ne pružaju adekvatan odgovor na femicid, zbog čega veliki broj ubistava žena nije sprečen".

One navode da je u mnogim slučajevima izostala blagovremena i efikasna reakcija institucija sistema na prijavu nasilja, kao i da je došlo do umanjivanja opasnosti i nesagledavanja rizika po bezbednost žene.

U Srbiji i dalje nema javno dostupnih statističkih podataka o rasprostranjenosti femicida. Iako je još 2018. godine najavljeno, telo za praćenje femicida i dalje nije uspostavljeno.

Izostanak delotvorne prevencije femicida kao najekstremnije manifestacije nasilja, kako kažu iz FemPlatza, svakog dana šalje poruku ženama da njihovi životi nisu vredni.

foto: Damir Dervišagić

- Uspostavljanje tela za praćenje femicida je važno iz nekoliko razloga. Najpre, to je način da znamo koliko je bilo femicida u Srbiji, s obzirom na to da trenutno broj ubijenih žena pratimo iz medija. Važno je zbog podizanja svesti javnosti da postoji femicid, odnosno, ubistvo žene koje je rodno motivisano, što ga čini posebnim društvenim fenomenom koji zahteva ne samo praćenje, već i analizu i osmišljavanje mera za bolju prevenciju. Takođe, to je preporuka Specijalne izvestiteljke UN za nasilje prema ženama, da se u svakoj državi uspostavi ovakvo telo - kaže za Kosana Beker, programska direktorka udruženja FemPlatz.

Ona ističe da u Srbiji može da bude uspostavljeno telo koje najviše odgovara situaciji kod nas i našem pravnom sistemu.

- Postoje različiti modeli u svetu, a s obzirom na to da mi na ovim prostorima još nemamo uspostavljena slična tela, Srbija bi u tom pogledu mogla da postavi standard za region. Suština je da, kada se dogodi ubistvo ili pokušaj ubistva žene, to telo dobije informacije o tome, analizira najpre da li je u pitanju femicid, s obzirom na to da nije svako ubistvo žene ujedno i femicid, a onda sagleda kakvo je bilo postupanje svih državnih organa koji su zaduženi za prevenciju i zaštitu od nasilja - dodaje.

Kako navodi, nakon analize postupanja u slučajevima femicida i pokušaja femicida, to telo bi moglo da ustanovi gde su takozvana "uska grla" u sistemu, šta ne funkcioniše adekvatno ili ne funkcioniše uopšte, te bi davalo preporuke za poboljšanje postupanja, izmene zakona i slično.

- Uprkos poboljšanim zakonima, u smislu prevencija i zaštite od nasilja, vidimo da je nasilje i dalje široko rasprostranjeno, da je broj femicida veliki. Ove godine su već ubijene 23 žene. To sve treba da nam bude signal da nešto ne funkcioniše dobro, da se zakoni ne primenjuju adekvatno, da je nasilje i dalje prihvatljivo, odnosno da u društvu još ne postoji nulta tolerancija na nasilje prema ženama. To moramo zajedno da menjamo, a takođe moramo da uspostavimo sistem odgovornosti za one koji prave propuste kada je u pitanju zaštita žena od nasilja - ističe Beker.

Kako svaki narodni poslanih ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata, udruženje je poslalo pismo svim poslanicama i poslanicima Narodne skupštine kako bi pokrenuli pitanje upostavljanja kontrolnog tela kako bi pokrenuli pitanje uspostavljanja kontrolnog tela za praćenje femicida na sednici Narodne skupštine.

Uspostavljanje takvog tela poboljšaće, kako kažu, prevenciju femicida i obezbediti bolju zaštitu žena od nasilja jer će omogućiti detaljnije uvide u slučajeve femicida i pokušaja femicida, procenu efikasnosti reagovanja nadležnih organa i utvrđivanje eventualnih propusta u njihovom radu, kao i usvajanje preporuka za poboljšanje sistama prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja.

Kurir.rs/Telegraf