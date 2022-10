KAKO SE PREKIDA KRVNA OSVETA? "Kad se rodi muško dete, ide se kod... POSLE JE SVE U NJEGOVIM RUKAMA"

Dve porodice iz Tutina, Pepić i Mušina, već tri godine vode rat oko šume, a njihov sukob kulminirao je ubistvom jednog mladića iz porodice Pepić 10. jula ove godine. Na žalost, prema rečima Refeta Mušine, člana jedne od zavađenih porodica, kraj njihovog problema se ne nazire, a do njega su došle priče i o krvnoj osveti.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio kako se zapravo prekida krvna osveta.

- Objasniću vam kako se prekida krvna osveta. Ovde se ne radi više ni o jednom, ni o drugom klanu. Ovde ih ima preko 80 koji su ubijeni i nisu svi u krvnom srodstvu. Ubjeni su zbog novca i zbog nekih sasvim drugih stvari. Krvna osveta između dve porodice kada se desi odnosno kada malo dete jedna porodica ubije. Kada se rodi muško dete ide se kod najstarijeg u plemenu i donosi se to dete i on odlučuje da li će to dete da ostane živo ili ne. Krvnu osvetu su nam doneli Turci i dobro je da svi znamo kako se prekida - rekao je Marković.

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, osvrnula se na velike kriminalne grupe čiji se pripadnici ubijaju po principu krvne osvete.

- Nijedan kriminal ne može da bude bezbedan. Zvicer i Vukotić su konstantno u bekstvu. Da li stvarno mislite da mogu iz Paname ili Amerike da vode klan. Pitanje je da li su to stvarno prave informacije da su negde daleko. Ako su prave vođe oni moraju da budu ovde u blizini. U najboljem slučaju budu uhapšeni. Smatram da je Belivuk bezbedniji sada u zatvoru nego na ulici gde bi ga čekala likvidacija poput njegovog prethodnika Saleta Mutavog - rekla je Mišev.

