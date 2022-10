UZEO SLOBODAN DAN PA UBIO ĆERKICU (2) I SEBE! Marko je mučio i tukao Suzanu, zato ga je ostavila! DETALJI TRAGEDIJE U VRŠCU

Ceo Vršac zanemeo je juče kada je odjeknula vest da je Marko B. (35) u posudi sa vodom udavio je dvogodišnju ćerku, a zatim se obesio. Ubistvo i samoubistvo najavio je porukom svojoj supruzi Suzani.

Stan ispred kog se dogodio zločin danas je zapečaćen. Komšije zanemele od bola i tuge. Tetka ubijene devojčice kaže da tragediju kakva ih je zadesila niko nije mogao da predvidi, piše telegraf.

- On je radio u opštini, a juče je dobio rešenje za starateljstvo nad detetom. On je Suzanu mučio, tukao je i maltretirao. On je ćutala, sve dok joj nije stavio nož pod vrat. Inače, ovako je bio normalan, nije pušio nije bio alkoholičar, ali je očigledno bio lud kaže rođena tetka majke nastradale devojčice i dodaje:

- Mi smo dete videli pre dva meseca prvi put, nikome nisu davali da viđa dete, kao zbog korone. Čak i njeni roditelji, moj brat i snajka nisu viđali dete. Ovo je velika tragedija, mala je bila preslatko i dobro dete- priča tetka ubijene devojčice.

Komšije za njega tvrde da je bio "sportista i povučen muškarac". Juče je uzeo slobodan dan kako bi bio sa svojim detetom. Nezvanično, tada mu je stiglo rešenje da može da provede vreme sa ćerkom.

Inače, ona je Marka prijavila za nasilje u porodici i to je bio glavni razlog zbog kog je želela da se razvede od njega.

Kurir.rs/Telegraf