OVO JE DEVOJČICA (2) IZ VRŠCA KOJU JE OTAC UDAVIO: U dvorištu njene majke potresni prizor (FOTO)

Suzana B., majka trogodišnje devojčice koju je juče oko 15 sati u stanu u Vršcu ubio otac

Marko B. (35) iz Vršca koji je udavio juče svoju dvogodišnju ćerku, a potom se obesio, najavio je stravični zločin poslavši svojoj supruzi Suzani, s kojom je bio u procesu razvoda SMS.

Na kući nesrećne žene okačena je umrlica devojčice a svuda po dvorištu su njene igračke.

foto: Kurir.rs/J.M.

- Tužnog srca javljamo svojim rođacima, prijateljima i poznanicima da je naša mila i draga Petra Budimirović preminula dana 4. oktobra u svojoj trećoj godini. Sahrana će se obaviti 6. oktobra u Vršcu u 16 časova iz kapele. Laka joj zemlja - piše na umrlici.

foto: Kurir.rs/J.M.

Komšije majke ispričale su za Kurir da su svi ostali u šoku kad su čuli šta se desilo.

- Dolazili su ovde nekoliko puta mesečno. Nju znam dugo, a i njega određeno vreme. Viđali smo ih kako se šetaju sa detencetom još u kolicima - rekle su komšije i dodale:

- Uvek su bili nasmejani. Devojčica je išla i mahala svima kad su prolazili. Fino i kulturno se jave uvek. Nije izgledao kao monstrum. Obično se kod komšija čuje vika, galma i svađa ali kod njih nikada. Ne bismo nikad pomisli na ovo.

1 / 9 Foto: Kurir.rs/J.M.

Nezapamćenoj tragediji, prema nezvaničnim informacijama, prethodio je razlaz Suzane B. i Marka B., kao i prijava za nasilje u porodici koju je protiv njega nedavno podnela. Navodno, devojčica je juče bila po odluci Centra za socijalni rad kod oca. Pre zločina, Marko B. je prema nezvaničnim informacijama, najavio užas koji je potom počinio:

- Ubiću dete i sebe - pisalo je u poruci koju je poslao svojoj supruzi s kojom je bio u procesu razvoda.

Preplašena žena, odmah je pozvala policiju koja je odjurila u njihov stan i zatekla stravičan prizor. Komšija je ispričao za Kurir kakav jeziv prizor je zatekao juče.

- Izašao sam iz stana juče, on mi je bio prvi komšija. Kada sam pogledao ka njihovom stanu video sam da su vrata poluotvorena. Na podu je ležala mrtva devojčica, bila je polugola. To je nešto najjezivije što sam video u svom životu, verujte mi bolje da to nisam video - rekao je komšija i dodao da nije čuo nikakvu buku.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

00:20 Rodbina ubice Marka odnosi stvari gde se dogodio žločin