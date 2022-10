DA LI JE TRAGEDIJA U VRŠCU MOGLA BITI IZBEGNUTA? Svi upiru prstom u Centar za socijalni rad: KO MOŽE NASILNIKU DA POVERI DETE?

Rajko Nedić, urednik Kurira i advokat Nebojša Perović govorili su u "Puslu Srbije" o stravičnom slučaju iz Vršca, gde je Marko B. (35) usmrtio svoju ćerkicu (3), a zatim sam sebi oduzeo život i zaključili da su Centri za socijalni rad prva institucija u kojoj treba tražiti uzrok ovakvih stavičnih događaja.

Prema informacijama dobijenim sa terena, Centar za socijalni rad u Vršcu je nesrećnu devojčicu baš tog dana dodelio ocu, koji je zlo najavio ne samo majci, već i lokalnim medijima.

Komšija zatekao stravičan prizor

- Novinari Kurira razgovarali su sa komšijom koji je zatekao jeziv prizor. Kroz poluotvorena vrata video je mrtvu devojčicu kako leži na podu, nju je otac udavio u kofi sa vodom. U tom stanu je živeo ubica, jer duže vreme nije živeo sa ženom. Posebno je interesantna informacija da je otac dobio starateljstvo nad ćerkom. Ne znamo šta se dogodilo, sve nas podseća na onaj slučaj iz Rakovice kada je otac ubio sina i ženu ispred Socijalnog u toj opštini - rekao je Rajko Nedić, urednik Kurira i dodao:

- Poslednja u nizu informacija je da osim što je majci deteta slao poruke, on je poslao i na nekoliko lokalnih portala snimke u kojima je najavljivao šta će da se desi. Šokantno je bilo - kaže Nedić.

Socijalno u Vršcu dalo starateljstvo nad ćerkom Marku B. Reporteri Kurira oglasili su se iz Vršca, gde im je rečeno da je Centar za socijalni rad baš juče dao Marku B. starateljstvo nad ćerkom P. B. (3) koju je on, prema nezvaničnim informacijama, udavio u kofi, a zatim sebi oduzeo život.

Da li je Centar za socijalni rad mogao nešto da spreči pitanje je koje se prvo nameće, kako kaže voditelj "Pulsa Srbije" Miloš Anđelković, a advokat Perović ističe da u socijalno u brakorazvodnoj parnici treba da ima ulogu sudskog veštaka.

- Psiholozi, sociolozi i ostali radnici vrše procenu da li je roditelj sposoban da brine o detetu. Ono što je meni poznato, a i medicina to preporučuje, da dete koje nije navršilo tri godine isključivo je sa mamom, čak ne sme ni da prespava kod oca. U ovom slučaju ako su bile najave da će lice preduzeti zlo, morao je da reaguje Centar za socijalni rad - ističe advokat Perić.

Zanimljivo je to što se sve uvek vrti oko Centra za socijalni rad, kaže advokat.

- To znači da je ta institucija, tačnije pojedinac koji je za to odgovoran. Jedno lice donosi odluke, a tu odluku svi potpisuju. Postoje odluke Centra za socijalni rad i to upravo oko viđanja deteta, koje nisu zdravorazumne. Ako je lice već najavljivalo zlo i bilo nasilno, onda je odgovornost Centra za socijalni rad zašto su dete poverlili ocu - kaže Nebojša Perović.

Ima mnogo nelogičnosti u celom slučaju, ističe Rajko Nedić.

- Ako bismo napravili paralelu između ovoga u Vršcu i slučaja Marka Nikolića iz Beograda i Rakovice, za neku dalju okolinu oni su bili ljudi privrženi porodici. Marko Nikolić se čak i borio za svoju porodicu, ja sam imao čak bliski susret sa njim, kada se on borio protiv rušenja nekog parkića na Karaburmi. Za širu okolinu on je bio požrtvovan otac, ali kada se malo dublje zakopa, vidi se da tu nešto nije kako treba - kaže Nedić.

Može se prepoznati nasilnik, a to se može videti u uskom porodičnom krugu.

- Ako porodica već reaguje, time se mora baviti Centar za socijalno ili sud. Ali zbog ogromnog broja razvoda, na svakih 15 minuta je zakazano neko suđenje zbog razvoda oni ne mogu da postignu da se svakom slučaju dovoljno posvete. Možda bi Ministarstvo moglo da razmisli da se uvede i neki psihijatar, koji će posmatrati roditelje. Očigledno je da u našem društvu živi sve više psihopata koji žele sve da podrede sopstvenoj volji i da nanesu bol drugome. Centar za socijalno nema psihijatra, ta ustanova nije sposobna da donese bilo kakve odluke. U Centru za socijalni rad, to odgovorno tvrdim, postoje ljudi koji nisu vični tome i Ministarstvo koje je nadležno za tu oblast mora da se pozabavi kadrom koji radi u tim centrima - kaže advokat Perović.

