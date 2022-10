ZBOG OVOGA JE MONSTRUM IZ VRŠCA UBIO ĆERKU? Posebno jezivo je to što je izabrao da je UDAVI! PSIHOPATA se krije najmanje 6 meseci

Ta tragedija ali i brojni slučajevi porodičnog nasilja koji široj javnosti postanu poznati tek kada se ovako nešto desi tema su večerašnje emisije.

O toj temi Slaviša Veselinović razgovarao je sa Vesnom Stanojević iz Sigurne kuće i psihologom Biljanom Ćulafić u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Njih dve složile su se da je ubistvo nastalo iz osvete i mržnje prema supruzi, koja ga je i ostavila zbog nasilja.

- Očigledno je da je on to uradio iz neke osvete. To što je najavljivao ubistvo liči na osvetu. Normalnom čoveku je teško da pojmi šta se dešava u jednoj glavi takvoj. Osoba koja ne ume da kontroliše svoj bes, svoja osećanja, on je samo u pravu i nije se mogao pomiriti sa krahom braka i ovo je bila neka osveta supruzi - kaže Biljana Ćulafić.

Gospođa Stanojević istakla je da su uglavnom zločinci koji nisu pokazivali znake agresije.

- Te priče šta su komšije rekle više ne slušam. Zašto se ljudi prave da ne vide i zašto ćute. Sa ovog konkretnog slučaja ne mislim da je ovo afekt, ja mislim da je on imao tešku psihijatrijsku dijagnozu, a dete mu je bilo dodeljeno. Osveta ženi je njemu bila primarna. Očigledno je da njemu nasilje nije strano, ali mi je neverovatno da niko nije reagova. Nije ovo prvo ubistvo deteta u Srbiji. Ima ubistava koje su i majke činile nad svojom decom, pa njihovim ljubavnicima - kaže Stanojević.

Moguće je da mržnja prema ženi nadvlada ljubav prema detetu.

- Jedan čovek je zapalio svoju ženu i vikao je da je voli. Svaki roditelj kaže da voli svoje dete, ali da li ga voli. Ovaj čovek želi da demonstrira moć, najavio je, to je nasilnik koji želi da izbegne ono što mu je sledovalo kao kazna - kaže Ćulafić.

To što mi ćutimo kada vidimo nasilje može da se nazove kukavičluk, ali ja bih rekla da nema empatije među ljudima, rekla je Stanojević.

- Nisam sigurna da ljudi osećaju grižu savesti oni koji nisu prijavili da vide nasilje ili čuju - kaže Stanojević.

Dokle god mi tolerišemo nasilje, nasilnik će nastaviti da ga vrši, kaže Ćulafić.

- Mi zbog rijalitija postajemo kultura koja gaji nasilje i gaji viku kao nešto normalno - kaže Biljana Ćulafić.

Nasilje počinje u porodici i to sa kolena na koleno.

- Nasilje počinje tako što se normalizuje, tako što postane prihvatljivo - kaže Biljana Ćulafić.

Kako počinje nasilje

- Od sklapanja braka on je taj koji nameće svoju volju. Kada ona ostane sama, on ima prostor da je on ucenjuje i vrši manipulaciju. Ako se ona pobuni, to prelazi u fizičko ili psihičko nasilje. On se u međuvremenu promeni, bude nasilje, pa dođe miran period - kaže Stanojević.

Najbolje prolaze žene koje u periodu mira prepoznaju šta će se desiti.

- Žene trpe nasilje, jer veruju u njegova obećanja - kaže Stanojević.

Kako prepoznati nasilnika

- Ako mu je otac bio nasilnik, ako je tukao majku. Oni i kao deca i kao odrasli budu žrtve nasilja. Jako je važno pričati o prethodnim vezama. Ako je momak bio ljubomoran, on je uglavnom i nasilan. Moramo biti realni, ne sme se prebrzo ulaziti u bračne vode. Najmanje šest meseci bračnog života je potrebno da se vidi ko je kakav - kaže Biljana Ćulafić.

Žrtva veruje da je ona kriva za nasilje

- Mi smo Srbi koji smo krivi za to da ženu okrivimo za loše stvari. Vama je u Srbiji žena uvek kriva. Kada slušate to da je ona manje vredna, da je iz loše porodice... Žena u samom startu može da prepozna nasilnika. Onaj ko je nervozan u vožnji, koji izbacuje ženu iz auta kada mu se ne dopada kako je obučena i tako dalje... Problem nastaje tek kada se rodi dete. Nikada se takav muškarac nije promenio na bolje kada se dete rodi - kaže Stanojević.

Smrt deteta je trauma za ceo život, ali se može izvući žena koja je to preživela.

- Neverovatno je koliko smo izdržljivi kao ljudi - kaže Biljana Ćulafić.

Centar za socijalni rad

- Centar za socijalni rad znao je o čemu je reč. Sud donosi odluku o razvodu i starateljstvu nad detetom na osnovu podataka iz socijalnog. Ja ne mogu da verujem da su oni njemu dali dete. Oni su dete dali ocu, majka je upozoravala, to nije imalo efekta. Ovo je enormni slučaj kako ne treba raditi. Do sada nisam videla da je neko kažnjen iz socijalnog - kaže Stanojević i dodaje da su to greške koje se plaćaju životima.

Način na koji je izabrao da ubije sebe i dete

- Način na koji je ubio sebe nije tako neobičan, a to što je udavio dete nije nešto neobično, to mu je izgledalo kao lakša opcija. Ja bih rekla da je pragmatično i da je bio pri čistoj svesti šta je radio - rekle su Biljana Ćulafić i Vesna Stanojević.

Rešenje je organizacija socijalne zaštite. Potrebno je mnogo više socijalnih radnika, reorganizacija stručnog sistema i ovakve emsije koje govore o nasilju i tome kako se boriti sa njim, istakle su ekspertkinje.

