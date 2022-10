UJAK MALE PETRE NE MOŽE DA ZADRŽI SUZE: Zverski tukao, pretio klanjem ali moju Suzanu niko nije hteo da sluša da mi je zet nasilan

VRŠAC - Marko je kobnog dana pozvao Suzanu i naterao njihovu ćerkicu Petru da joj kaže kako je njima u stanu lepo i da ona dođe kod njih, da budu zajedno. Hteo je, verovatno, da je namami da dođe, da i nju ubije...

Neprestano brišući suze sa lica, rođeni brat Suzane B, majke dvoipogodišnje devojčice, koju je otac Marko B. (35) mučki ubio u utorak po podne u svom iznajmljenom stanu na Vojničkom trgu u Vršcu ispričao je ovo za Novosti.

Udavio ju je u kofi punoj vode, a potom se obesio o luster.

Ovoj nezapamćenoj tragediji prethodila je zabrana prilaska supruzi, koja je Marku bila izrečena još u maju ove godine, nakon što ga je Suzana prijavila za nasilje u porodici.

Zverski ju je tada pretukao u porodičnoj kući njenih roditelja, u Prvomajskoj ulici, u kojoj su svi zajedno živeli. Od tada ni toj kući nije smeo da priđe.

- Već duže vreme je on bio nasilan prema Suzani. Imao je psihičkih problema, zbog kojih su mu nadležne institucije naložile da se leči, ali je njegov izbor bio da li će da pije terapiju ili neće - nastavlja Suzanin brat.

Šta joj je sve radio U presudi Osnovnog suda u Vršcu, koja je doneta samo nedelju dana pre nego što je Marko ubio ćerku, pa sebe, stoji da je porodično nasilje trajalo pet godina. Presudom je Marko osuđen uslovno na godinu dana robije sa rokom provere od tri godine i obavezno psihijatrijsko lečenje, jer je usled mešovitog poremećaja ličnosti i anksiozno-depresivnog stanja fizički i psihički zlostavljao suprugu. - Nije joj dozvoljavao da se viđa sa kim želi, da koristi društvene mreže, da čita knjige koja ona želi - navodi se, između ostalog, u presudi. - Juna 2019. ju je, nakon svađe, pretukao i pretio nožem da će da je zakolje, a kada ga je 30. aprila ove godine prijavila za nasilje u porodici, pretukao ju je i šutirao u glavu zato što je ćerki davala da jede keks. Prema navodima presude, kada je dete tog dana zaspalo, bez ikakvih reči Suzanu je udario u glavu više puta, a kada je pala na pod šutirao je i gazio, nanevši joj povrede glave i grudnog koša.

Ubica je pre nedelju dana osuđen zbog nasilničkog ponašanja prema supruzi, na uslovnu kaznu od tri godine, uz obavezno psihijatrijsko lečenje. Dobio je, međutim, pravo da jednom nedeljno samostalno viđa ćerkicu, jer je, kaže sagovornik Novosti, procenjeno da neće da naudi detetu.

- Suzana se tome protivila. Govorila je da je Marko opasan, ali su nadležni smatrali da ona to kaže samo zato što je bila u lošim odnosima sa njim. Njihov stav je bio da je on bio nasilan samo prema majci, a ne i prema detetu. Uz to, on je imao i papire kao dokaz da mu je zdravstveno stanje koliko-toliko dobro i da može da bude sam sa Petrom - objašnjava neutešni ujak tragično nastradale devojčice.

Da će da počini ovaj gnusni zločin, Marko je tog dana najavio putem SMS poruka i video-snimka, koje je, takođe, slao supruzi, sa kojom je bio u brakorazvodnom procesu. Snimak je poslao i jednom lokalnom portalu, što jasno ukazuje da je bio svestan onoga što radi.

- Nepovezano i, očigledno, u rastrojstvu, on je u tom videu govorio da njegov život više nema smisla, te da će on da ide i da će sa sobom da povede ono što najviše voli. Na snimku se vidi i crvena plastična kofa, u kojoj je, ispostavilo se, kasnije oduzeo život svojoj nedužnoj ćerki - kaže izvor.

Snimak je na više adresa poslao oko 13 časova, a već sat vremena kasnije policija, koja je na teren izašla nakon što im je uznemirena majka sve to pokazala, zatekla je stravičan prizor.

Danas sahrana male Petre Devojčica će danas u 16 časova biti sahranjena na Gradskom goblju u Vršcu. A njen otac i ubica dan kasnije.

Progoni ga slika iz stana strave

Jezive scene videle su i komšije, koje kažu da Marka nisu poznavale, jer je u tom stanu živeo tek nekoliko meseci.

- Dok je trajao uviđaj, kroz poluotvorena vrata stana video sam devojčicu kako sklupčana leži na podu. Bila je gola do pojasa. Jezivo i bolno - svedoči Markov prvi komšija, koji kaže da tog dana nije čuo nikakvu buku iz stana.

Markove kolege iz Opštinske uprave Vršac, gde je radio u Odeljenju za javne nabavke, kažu da je bio izuzetno stručan, posvećen poslu, miran i povučen. Znali su da je imao problema u braku, ali ne i da je sposoban da počini ovakav zločin. Sablažnjen je i njegov stanodavac, koji kaže da je bio fenomenalan momak, da je redovno plaćao kiriju i sve ostale račune.

U vezi sa strašnim porodičnim nasiljem, koje se dogodilo u Vršcu, obaveštavamo javnost da Ministarsto u konkretnom slučaju nema nadležnost da obavi nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Vršac u oblasti porodično-pravne zaštite.

Zakonom je propisano da taj posao obavlja Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku sa sedištem u Novom Sadu. Prema našim saznanjima ovaj organ je taj postupak i započeo - navodi se u saopštenju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. - Rezultati izvršenog nadzora pokazaće da li je bilo propusta u radu Centra za socijalni rad u Vršcu.

Iz vršačkog Centra za socijalni rad juče nismo dobili nikakvu informaciju povodom ove tragedije. Samo nam je potvrđeno da imaju vanredni nadzor nadležnog ministarstva, dok smo nezvanično saznali da je nekoliko službenika suspendovano zbog očiglednih propusta u radu.

U Postupku poveravanja maloletnog deteta nakon razvoda braka ili raskida vanbračne zajednice do donošenja pravosnažne sudske odluke, oba roditelja imaju jednaka prava kada je reč o brizi o detetu i provođenju vremena sa njim - objašnjava naš sagovornik iz jednog Centra za socijalni rad. - Dobijanjem sudskog rešenja, pravno se definiše koji roditelj će samostalno vršiti roditeljsko pravo, kao i model viđanja sa roditeljem kome dete nije povereno.

Međutim, kako navodi naš sagovornik, postoji i mogućnost da parnična strana, koja podnosi tužbu, zatraži izricanje privremene mere, koja se donosi po hitnom postupku i na snazi je do pravosnažnog sudskog rešenja:

- Privremena mera može da se odnosi kako na vršenje roditeljskog prava, tako i na kontakte sa drugim roditeljem. Ukoliko roditelju u odnosu na koga se izriče privremena mera nisu bile izrečene mere zaštite od nasilja u porodici prema maloletnom detetu, on ima pravo da ga viđa u uslovima koji su definisani privremenom merom.

