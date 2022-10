STRAVIČAN ZLOČIN U VRŠCU JE MOGAO DA SE SPREČI! Mršević: Moralo je energičnije da se reaguje pre nego što je OTAC UDAVIO DETE

Marko B. (35) iz Vršca u utorak je udavio svoju ćerku Petru (3), pa se potom i sam obesio. Sumnja se da je ćerkicu ubio kako bi se osvetio supruzi Suzani, koja ga je prijavila za nasilje i pokrenula brakorazvodnu parnicu.

Prof. dr Zorica Mršević, sociolog, tvrdi da je bilo toliko propusta Centra za socijalni rad da je došlo do nivoa saučesništva i da bi za to trebalo da se odgovara.

- Ceo slučaj bih nazvala zapuštenim slučajem nasilja u porodici. Na ceo slučaj je trebalo energičnije da se interveniše. Posebno poslednji momenat pred tragediju kada se ona obratila policiji, tada je moglo da dođe do neke intervencije koje bi sprečila ubistvo. Imam utisak da je propusta toliko da je to na nivou saučesništva. Mislim da je on jasno odavao utisak čoveka koji ne blefira i koji je spreman da ide do kraja. Vidim da je odgovornost pokrenuta od strane pokrajinskog sekretarijeta za rodnu ravnopravnost i porodične odnose protiv zaduženih iz Centra za socijalni rad. Očekujem epilog - rekla je Mršević.

foto: Kurir televizija

Andrija Magdelinić, advokat, smatra da je iz pravnog ugla ovaj stravičan slučaj mogao da se spreči.

- Iz pravnog ugla moglo je da se spreči. Kada sud donosi neku odluku o vršenju roditeljskog prava on mora da pribavi mišljenje organa Centra za socijalni rad. Organ Centra za socijalni rad analizira porodične okolnosti i donosi stručno mišljenje koje prikazuju sudu. Na osnovu te odluke sud odlučuje. Ko je tu napravio propust, ne znam. Mada ako je čovek bio prijavljen za nasilje u porodici, tu su isto propusti suda. Sud je morao da odredi meru bezbednosti zabrane približavanja porodici odnosno deteta i supruge - rekao je Magdelinić.

foto: Kurir televizija

- Problem je što se ženskoj reči ne veruju. Ima jedan širi društveni pristup "pa ona malo preteruje, možda ona malo kalkuliše ili manipuliše". Institucije su takođe delovi društva, oni su delovi jednog društvenog mentaliteta ove sredine koje neveruje dovoljno ženskoj reči. Podsetiću ima skoro godinu dana kako je ubijena baka Stojanka umlaćena na ulici i ubijena od batina. Nije ni pokrenut postupak. U isto vreme kada je ubijen beskućnik u Novom Sadu, to je bila medijska priča, pokrenut je postupak i uhvaćen počinioc - rekla je Mršević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs