MAJKA UBIJENE DEVOJČICE PRVI PUT IZNELA SVOJU STRANU PRIČE: Poručila da će sve da obelodani! "Izdržaću sve zbog Petre!"

Protestna šetnja u Vršcu traje, zbog smrti male Petre koju je otac brutalno ubio, a majka je ispričala da želi da se bori, samo joj treba malo snage da dođe sebi.

- Sve ću da objasnim, sve ću papire da dam i sve šta sam prošla i koliko se ženi ne veruje. Sve ću da ispričam, ali samo malo snage, jedva izdržavam ovo. Samo da prođe malo vremena. Vidite i da organizujem fondaciju. Borac sam, izdržaću sve, zbog Petre, da spasavam drugu decu i žene - rekla je Suzana i dodala:

Ujak, majka i baka na čelu kolone

- Samo malo da skupim snage. Da ne padnem opet u nesvest, da me ne vozi opet Hitna. Jedva se držim na nogama. Sve ću da ispričam, svako ime ću da kažem, svako ko me primio i kome sam pričala. Samo da se drugima ne desi. Nikako ne sme da prođe nekažnjeno. Koliko propusta, koliko neverovanja ženi, još je trebalo na psihijatriju da me spakuju, kao što su ovu ženu. Solidarnost sugrađana? "Puno mi znači, svima hvala". "Rekla sam svima da će ovo da se desi. Rekla sam prvog dana"...

Podsetimo, veliki broj građana okupio se ispred zgrade Centra za socijalni rad u znak protesta zbog propusta u radu ove institcuije zbog koje je nastradala nevina devojčica.

