NIŠLIJKU DRŽALI KAO ROBA: Osuđen muškarac, nalazio joj mušterije za prostituciju!

Dejan P. iz merošinskog sela Dudulajce osuđen je na dve godine zatvora jer je nalazio mušterije za prostituciju dvadesetogodišnjoj Nišlijki I. S. koju je kao roba držala grupa Aleksinčana.

Portparol Višeg suda u Nišu, sudija Miško Radivojević saopštio je da mu je presuda izrečena zbog krivičnog dela trgovine ljudima.

- Viši sud je presudu doneo na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koju je optuženi zaključio sa Višim javnim tužilaštvom pa je sudska odluka pravnosnažna - rekao je Radivojević.

Devojku su u ropskom položaju držali Danica B. (24), njen brat Zoran B. (32), njegova supruga Egzona T. (24) i njihov rođak Oliver M. (34), protiv kojih je Više javno tužilaštvo podnelo optužnicu zbog istog krivičnog dela. Za trgovinu ljudima sudiće se i Danijelu Z. (32), takođe iz Dudulajca ali u odsustvu s obzirom na to da se nalazi u bekstvu.

Na optuženičkoj klupi naći će se i maloletnica iz Aleksinca koja je zlostavljala žrtvu ali se protiv nje vodi odvojeni postupak . Ona se kao i Egzona, osim za trgovinu ljudima tereti za silovanje dvadesetogodišnjakinje jer su joj u polni organ gurale metlu.

Kako je navelo tužilaštvo, optuženi su se od početka aprila 2021. godine do 20. avgusta 2021. godine na teritorijama Aleksinca i Merošine povezali u grupu radi trajnog vršenja krivičnog dela trgovina ljudima.

Tokom istrage je utvrđeno da je optužena Danica vrbovala devojku tako što je stupila sa njom u kontakt preko Fejsbuka i ponudila joj posao dadilje. Kako je navedeno u optužnici, Zoran i Oliver su devojku podvodili muškarcima a u toj nečasnoj raboti pomagali su mu i Danijel, za kojim je raspisana poternica i Dejan koji je priznao krivicu. On je pred VJT kazao da je od svih optuženih poznavao samo Olivera jer je dolazio kod njegovog komšije Danijela Z.

- Oliver mi je u leto 2021. godine nudio neku devojku ali je nije dovodio kod mene kući. Video sam je jednom prilikom ispred prodanice, nalazila se u kombiju. Oliver je pitao jednog čoveka da li želi da sa njom spava za 30 evra ali je on to odbio.

Zatim se Danijel obratio jednom meštaninu Dudulajca i ponudio mu isto ali za 3.000 dinara, međutim, on je zatražio da mu spuste cenu. Onda je Oliver kazao da može i za 2.500 ali je njemu i to bilo mnogo. Zoran se naljutio što niko nije hteo da spava sa tom devojkom pa je otvorio kombi, skinuo gaće i pred svima je naterao da ga oralno zadovolji. Bilo mi je teško da to gledam jer imam petoro dece pa sam otišao kući - kazao je Dejan.

Priznao je da je pozivao ljude za koje je smatrao da bi želeli da plate za seksualni odnos sa devojkom koju su Zoran i Oliver dovodili u selo.

- Zvao sam jednog, on nije hteo, drugi je odbio jer nije imao para. Morao sam da to radim jer su me Danijel, Oliver i Zoran na to primoravali. Pretili su mome bratu a jednom prilikom su mu upali u kuću i prebili i njega i njegovu ženu. Slali su mi prouke da će me obesiti i maltretirati mi porodicu pa sam zbog toga morao da im tražim mušterije. Bio sam prisutan i kada je Danijel pitao Zorana i Olivera da li bi njegov bratanac mogao da ima seks sa tom curom a da ne plati ništa jer im je dozvolio da koriste njegovu kuću kao bordel. Mislim da su se dogovorili oko toga - objasnio je Dejan.

Pravdao se da ih nije prijavio zbog pretnji jer se bojao da će mu nauditi i branio se da od njih nije dobio ni dinar, te da je zbog straha napustio selo u kojem je živeo.

Da je devojka zlostavljana potvrdili su i sudski veštaci koji su na njoj pronašli brojne povrede u vidu podliva i oguljotina, ali i tragova ujeda.

Nestanak devojke prijavio je aprila prošle godine njen ujak koji je o njoj brinuo od rođenja. Tada je kazao da je poslednji put viđena na mostu kod niške Tvrđave. Nakon nekoliko dana obavestio je medije da mu se devojka javila sa skrivenog broja te da je bila ljuta što je prijavio njen nestanak. U zatočeništvu je bila od aprila do avgusta prošle godine u Aleksincu, kada je iskoristila odsustvo svojih mučitelja i pobegla.

