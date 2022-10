OVO JE MAFIJAŠICA IZ CRNE GORE KOJA JE PRATILA SVAKI VUKOTIĆEV KORAK: Crnogorka bila u blizini škaljarca pred atentat u Istanbulu!

Vođu škaljarskog klana Jovana Vukotića koji je ubijen u Istanbulu 8. septembra ove godine, od maja je u stopu pratilo čak pet pripadnika kriminalne grupe koja je uhapšena zbog likvidacije.

Kako su otkrili turski mediji, među njima je bila i jedna žena, crnogorska državljanka Elanur Tuna, koja je takođe provedena u velikoj akciji policije osam dana posle ubistva Jovana Vukotića.

Plaćeno 1,5 milioan evra

Lisice su tada, podsetimo, stavljene i Radoju Živkoviću, rođaku vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera kao i Zdravku Perunoviću. Oni su osumnjičeni da su organizovali i nadgledali praćenje i likvidaciju Vukotića koja je navodno plaćena 1,5 miliona evra.

Na društvenim mrežama nedavno su se pojavili snimci Jovana Vukotića, na kojima su sigurnosne kamere snimile kako neposredno pred ubistvo šeta sa trudnom suprugom Mašom M. i njihovim detetom.

- Osim poslednjih trenutaka života Jovana Vukotića, kamere su snimile i troje osumnjičenih, među kojima je i uhapšena Elanu Tuna, kako ih prate u stopu. Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se kako Crnogorka sa dvojicom muškaraca ide kroz tržni centar, na maloj udaljenosti od Vukotića - opisuje sagovornik Kurira šta se vidi na snimku.

Kobna kupovina

Podsetimo, iako se verovalo da je Vukotić ubijen kada je krenuo u tržni centar sa suprugom i ćerkicom, posle objavljivanja snimaka iz kupovine koji su navodno napravljeni na dan njegove likvidacije, istražitelji sumnjaju da se zločin dogodio kada su krenuli kući. Napadači na motoru, podsetimo, prišli su automobilu i ispalili hice u vođu škaljaraca.

- U ubistvu su učestvovale dve grupe, jedna iz Izmira i druga iz Istanbula. Jedna, sačinjena od petoro ljudi bila je zadužena da ga pomno prati Vukotića od maja meseca, kada je otkriveno da je u ovom turskom gradu. Ta grupa, kako je otkriveno, belo vozilo kojim su se po Istanbulu kretali Vukotić i njegova supruga, pratila je gde god su krenuli. Kako bi ostali neopaženi, navodno su promenili od maja čak 35 registarskih tablica na automobilu kojim su ga pratili.

Uvek su držali rastojanje, ali su kamere u tržnom centru i na dan ubistva snimile kako posle ulaska Vukotićevog automobila, svojim vozilom ulaze i oni u garažu - objašnjava naš sagovornik.

Čekali na motoru

Istražitelji su otkrili da su osobe koje su pratile Vukotića bile u stalnoj komunikaciji sa ubicama, koje su spremne čekale na motoru.

- Ekipa za praćenje je imala telefone koji su pravili fotografije visoke rezolucije. Neprekidno su u saobraćaju slikali Vukotićev automobil i slali ostalim članovima grupe, uz lokacije kojima se kreću - otkrili su turski istražitelji.

Kobnog dana, kamere su snimike kako oko 19.30 sati izlaze na auto-put u okolini Mečidijeka, a iza njih ide drugo vozilo. Dve osobe na motociklu se, kako otkrivaju, u trenutku kada nailaze uključuju sa proširenja na desnoj strani puta, prelaze u srednju traku, prilaze automobilu i u nekoliko sekundi ubijaju Jovana Vukotića pred trudnom ženom i detetom.

Vozač Vukotića pratio kroz tržni centar

Jovan nosio kačket, a supruga kapu

Interesantno je da Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana, nije imao obezbeđenje, već navodno samo vozača kog su kamere snimile i kako šeta sa Vukotićem i Mašom M. kroz tržni centar. Na snimcima se vidi kako sa kapama na glavama, on i supruga sami sa detetom šetaju kroz tržni centar.

vukotić i maša m. foto: Printscreen/Privatna arhiva

- Vozač E. K. navodno je u svom iskazu policiji rekao da je bračni par najčešće, kada ih je vozio, odlazio u tržne centre i da nisu primetili ranije da ih neko prati, ali i da nije znao ko je Vukotić jer se njemu predstavio kao Nikola - kaže sagovornik Kurira.

On napominje da sumnju na to da nije znao koga vozi, baca to što je vozač posle ubistva Vukotića pokušao da sakrije njegova dva mobilna telefona i registarsku tablicu belog automobila u kom ih je vozio.