OVAKO IZGLEDAJU MONSTRUMI! Oni su ubijali svoju decu, klali ih, bacali kroz prozor, davili... A ovo je uzrok RAĐANJA ZVERI!

Kada otac ubije svoje dete, kao što je to 4. oktobra uradio Marko B. (35) iz Vršca, kada je zverski udavio svoju ćerku Petru B. (2) u posudi za vodu, ledi se krv u žilama! Nažalost, ovo nije usamljen slučaj proteklih godina, jer je bilo očeva koj su svojevremeno klali svoju decu, lomili im lobanju i bacali ih kroz prozor.

Psihopate

marko b. ubio svoju dvogodišnju ćerku Petru, kako bi napakostio supruzi Suzani foto: Printskrin/Facebook

Marko Nikolić, Dejan Krstičić, Arpad Sabo, Borislav Zornić - to su očevi koji su bez trunke ljudskosti ubili svoju decu! Nema opravdanja i razloga koji bi mogao normalnu osobu da natera na ovako svirep zločin. Da su ove ubice mogle biti sprečene, da je nešto ukazivalo da će počiniti ovakav zverski zločin - jeste, jer su njihove supruge prethodno nadležnima prijavljivale da postoji nasilje nad njima, pa se od 4. oktobra opet postavlja pitanje: Da li su očevi spremni da ubiju svoje dete kako bi napakostili svojoj ženi?

Planirani zločini

- Kada je roditelj spreman da ubije svoje dete, to je ozbiljan i dubinski psihički problem. Svi ovi zločini su isplanirani i mahom su se dogodili jer se roditelji tog deteta nisu slagali. Naime, ova ubistva su slična i po tome što su očevi patili od neke psihičke bolesti i što su bili nasilni prema ženama - kaže naš sagovornik i dodaje:

ubijena devojčica petra b. foto: Nenad Kostić, Kurir

- Kada žena odluči da pobegne od nasilnog supruga, tada dolazi do "buđenja zveri". Muškarac tada na sve načine želi da povrati ženu, a kada ga ona iznova i iznova odbija, on kuje plan i sveti joj se ubistvom njihovog deteta.

Nažalost, upravo tako je bilo i pre šest dana, kada je Marko B., samo sedam dana pre zločina, osuđen zbog nasilja u porodici. Podsetimo, sumnja se da je Marko B. ubio ćerku jer ga je žena prijavila za nasilje i što je pokrenula brakorazvodnu parnicu. Kobnog dana on je uzeo slobodan dan na poslu i doveo ćerku Petru kod sebe u iznajmljeni stan. Inače, Suzana se žalila na odluku Centra za socijalni rad, koji je dodelio i njemu starateljstvo i dozvolu za samostalno viđanje, s obzirom na to da je on osuđen, ali i psihički bolestan, čovek koji ima čak dve dijagnoze.

Nema male Petre

- Na dan ubistva malena Petra je više puta zvala majku na video-poziv i govorila joj: "Mamice, dođi, dođi kod nas, mnogo nam je lepo ovde". Ispostavilo se da je on terao dete da to priča kako bi namamio Suzanu. Ona nam je posle rekla: "Imala sam loš osećaj, mislila sam da je preko deteta planirao da me dovuče u kuću i da me ubije" - podseća sagovornik. Suzana je najavila za četvrtak susret s novinarima kako bi, kako je rekla, otkrila ko je kriv za smrt njene ćerke.

Marko Nikolić Bacio mrtvog sina (4) pred majku foto: Privatna arhiva Jedno od najmonstruoznijih ubistava desilo se 12. jula 2017, kada je Marko Nikolić (43) ispred Centra za socijalni rad u Rakovici pred svoju bivšu partnerku Maju Đorđević (38) bacio njihovo četvorogodišnje dete Mihaila, koga je prethodno ubio, a potom izvadio nož i nju iskasapio. Nikolić je kobnog dana detetu dao tablete za smirenje, a potom udavio mališana. Ovaj zločin je počinio jer bivša nije želela da mu se vrati, a trpela je dugogodišnje maltretiranje. Ubica nije dočekao presudu za zločin jer je izvršio samoubistvo u zatvoru 30. decembra 2017.

Dejan Krstičić Jednog blizanca ubio nožem, drugog ranio foto: Privatna Arhiva Profesor fizičkog vaspitanja u Štrpcu Dejan Krstičić počinio je jeziv zločin 2017. godine, kada je naočigled supruge Ane kuhinjskim nožem ubio njihovog sina Nemanju, starog dva meseca, a sigurne smrti nesrećna žena spasla je drugog sina Danila, inače blizanca, jer se rvala s mužem. Dečak je preminuo na putu do bolnice, a njegov brat je imao teške povrede i jedva je spasen u Kliničkom centru u Nišu. Kasnije se ispostavilo da je ubica bolovao od šizofrenije.

Arpad Sabo Bebi smrskao kosti glave i zaklao je foto: S.S. U novosadskom naselju Veternik 16. avgusta 2016. Arpad Sabo zaklao je prvo svoju suprugu Slavicu, a zatim ubio njihovu ćerku Nikolinu, staru svega četiri meseca, tako što joj je bacio sto na glavu. Monstrum je iskasapio i dete i ženu, a nakon toga se hladnokrvno okupao, presvukao i krenuo da pobegne. Bebi je presudio rezanjem grkljana, ali je krvnik pre toga snažnim stiskom ruke detetu polomio obe temene kosti glave. Osuđen je na 40 godina zatvora.

Borislav Zornić Bacio dete kroz prozor foto: privatna arhiva Monstruozan zločin dogodio se 9. januara 2015, kada je Borislav Zornić u ranu zoru izbacio kroz prozor stana u centru Beograda svoju tek rođenu ćerku, staru 15 dana. Zločinu je prethodila svađa među roditeljima bebe, a Zornić je hladnokrvno otvorio prozor i bacio bebu s visine na beton. Nesrećna žena uzela je drugo dvoje dece i pobegla iz stana. Posle zločina je histerisao i vrištao, a nakon toga je zaspao na saslušanju. Zornić je bio psihički bolestan, ali nije uzimao terapiju.

(Kurir.rs - B. Travica)