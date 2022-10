PREREZAO JOJ VRAT JER GA JE ODBILA?! Bolna ispovest majke ubijene Milice Barašin: Samo želim da monstrum bude pronađen (VIDEO)

Pre 12 godina u Subotici je ubijena šesnaestogodišnje Milica Barašin (16). Tog 7. oktobra 2010. ona se vraćala kući kada je ubica prišao sa leđa devojčici i prerezao joj vrat. To ubistvo nikada nije dobilo epilog.

Svetlana Simendić, majka pokojne Milice, progovorila je za Kurir televiziju o ovom svirepom slučaju.

- Nisam bila u policiji 5 do 6 godina, niti u javnom tužilaštvu. Oni su rekli da ako budu imali nešto da mi kažu, da će me kontaktirati. Nažalost, tolike godine su prošle i ništa. Po meni uzrok za takvo brutalno ubistvo ne može da postoji - rekla je Simendić.

Ona je takođe navela da je posle mnogo godina shvatila da je vrlo verovatno da je bila u pitanju neka neuzvraćena ljubav.

- Gledajući u nazad i vrteći film sve ove godine, mislim da je neka neuzvraćena ljubav u pitanju. Verovatno je neko potajno bio zaljubljen u Milicu, dok je ona imala dečka. Možda ga je odbila na neki način, ali nije tome pridavala važnost. On je verovatno u glavi umislio da ako neće biti njegova, neće biti ničija. To je neko moje mišljenje - rekla je Simendić.

- Ne mislim da je to on lično uradio, već je nekog unajmio. Nje nema, ali taj čovek šeta slobodan i može da ugrozi bilo čije dete. Samim tim što je živ, ne mora nikog da ugrozi, mene to boli. Boli me za praznike, bilo koje i ja sedim sama i plačem dok se on možda tamo negde veseli. To je ta bol koju ja ne mogu da prihvatim - rekla je Simendić.

- Životna želja bi mi bila da odem na onaj svet, a da znam da je taj slučaj rešen. To je bila želja moga oca, ali je on to nije dočekao i otišao je jako brzo posle nje. To je želela i moja mama, a tako i ja - rekla je Simendić.

Podsetimo, Milica je bila srednjoškolka, prelepa devojčica, puna života. Sa majkom, bakom i dekom se preselila iz Sombora u Suboticu. Kobne oktobarske večeri se vraćala iz grada oko 21 sat. Deo puta je uvek morala da prođe sama, jer niko iz njenog društva nije stanovao u tom delu grada, iza groblja kod Dudove šume i bazena.

U ušima je imala slušalice, a kod kuće je čekala majka. Na mestu sa kojeg se vidi njena kuća s leđa joj je prišao muškarac. Nije ga primetila ni čula njegovo kretanje u blizini zbog slušalica. Prema obdukcionim nalazima, ubica joj je prerezao vrat mesarskim nožem koji nije pronađen, utvrđeno je da je dešnjak, a povredio joj je i jagodice prstiju na ruci jer je Milica pokušala rukom da se odbrani od smrtonosnog sečiva.

Nije je opljačkao, niti seksualno uznemirio. Ubio je i pobegao. Ubistvo Milice Barašin je jedno od najsvirepijih ubistava u našoj zemlji koje nikada nije rešeno.

