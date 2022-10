SASLUŠANA SESTRA UKI Q: Muž me tukao dok se nisam onesvestila, bila sam 15 minuta bez sveti!

Sara H. (19) sestra popularne tiktokerke Une Kablar, poznate kao Uki Q, juče je saslušana u istrazi koju proriv njenog muža Damjana H. (23) zbog nasilja u porodici vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako Kurir saznaje, Sara H. se pridružila krivičnom gonjenju supruga i ostala pri navodima iz krivične prijave, da je suprug brutalno pretukao u stanu u kom su živeli u Rakovici.

- Tukao me je toliko da sam 15 minuta bila u nesvesti. I kada sam se onesvestila, on je nastavio da me udara - ispričala je, navodno, na saslušanju u tužilaštvu.

Podsetimo, sestra Uki Q je ranije za Kurir ispričala da je svađa između muža i nje izbila zbog njegove mame.

Lepše mi je u pritvoru, nego u braku! Nakon što je Drugo osnovno tužilaštvo predložilo da se Damjanu H. koji je osumnjičen da je pretukao svoju suprugu Saru, ukine pritvor, njegov advokat Anđelko Ležajić izjavio je za Kurir da Damjan jednostavno ne želi na slobodu! - Moj klijent mi je rekao da žalbu koju sam pisao povodom njegovog pritvora povučem, pošto je njemu u pritvoru bolje nego u braku sa Sarom. Rekao sam mu da je to nemoguće, ali on insistira - tvrdi advokat Anđelko Ležajić, Damjanov branilac: - Otkako je sa Sarom u braku, on je smršao 23 kilograma. Kaže da se sada odmorio i da mu je bolje iza rešetaka. Jedina stvar oko koje se Damjan i Sara slažu je da je razvod neminovan. Podsetimo, na saslušanju Damjan H. je delimično priznao krivicu, navodeći da je samo odgurnuo i da je sama udarila glavu. Inače, oni su u braku od februara ove godine.

- Njegova mama se mešala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame. Svađali smo se danima, a sinoć je počeo da me juri, davi po stanu, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o pločice - ispričala je ona samo dan nakon što ju je, kako tvrdi, suprug preteukao.

Kako je tiktokerka Una ranije objavila na svom Instagram profilu, Damjan je posle napada Saru odvezao na Vojnomedicinsku akademiju. Uhapšen je narednog dana, 29. septembra.

- U postupku koji se vodi protiv D. H. zbog krivičnog dela nasilje u porodici, ispitana je svedok oštećena S. H. Ona je ostala pri navodima krivične prijave, pridružila se krivičnom gonjenju i istakla imovinsko-pravni zahtev koji će naknadno opredeliti - potvrđeno je za Kurir iz Drugog osnovnog tužilaštva. Kako se navodi u saopštenju, posle saslušanja Sare H., tužilaštvo je predložilo sudu da Damjana H. pusti iz pritvora i odredi mu meru zabrane prilaska supruzi.

- Imajući u vidu da je okrivljenom D. H pritvor određen iz razloga jer su postojale osobite okolnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoka, u konkretnom slučaju na oštećenu S. H., i kako je ista ispitana u svojstvu svedoka, prestali su zakonski razlozi za pritvor, zbog čega je Drugom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za ukidanje pritvora i predloženo da se prema okrivljenom izrekne mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom S. H. radi daljeg nesmetanog vođenja krivičnog postupka - saopšteno je iz tužilaštva.

Sara H. juče nije odgovarala na pozive Kurira, ali je njena majka kratko rekla da ne veruje da će Damjan H. izaći na slobodu. Ona je ranije ispričala da se njena ćerka ne seća svega što se dogodilo.

- Ovako nešto nismo očekivali, nismo se nadali. Damjan je delovao kao dobar i fin mladić, ozbiljniji od svoje generacije, stalno je postio i često je išao u crkvu, a ispostavilo se da je monstrum - izjavila je ranije Dijana Marinković za Kurir.

