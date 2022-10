RAMBO CEPKA WC PAPIR U ZABELI: Legijin kum već 22 godine u SAMICI, a evo čime se u zatvoru bave ostali poznati robijaši

Nenad Bujošević (52), zvani Rambo, kum Milorada Ulemeka Legije (54) u požarevačkom zatvoru, „Zabela” cepa toalet-papir koji koriste svi robijaši u ovom kazneno-popravnom domu.

Na istom zadatku je i Legijin nekadašnji vojnik Branko Berček (46) iz Loznice.

"Rambo je dobio zadatak pre nekih mesec dana da radi na mašini za rezanje papira, a u istoj radnoj obavezi sa njim je i Branko Berček, sa kojim je bio u Jedinici za specijalne operacije MUP Srbije. Međutim, mašina je radila dva dana i pokvarila se. U međuvremenu su je popravili i sada obojica vredno rade", kaže izvor.

Nenad Bujošević foto: Printscreen Facebook

RAMBO U SAMICI 22 GODINE

Radna obaveza je normalna stvar u zatvoru, a dozvoljava se onima za koje se proceni da ne predstavljaju opasnost po osoblje i ostale zatvorenike. Zanimljivo je da je Bujošević, na sopstveni zahtev, sam u ćeliji skoro 22 godine, od februara 2001. godine.

I kada je bio stavljen u grupnu sobu, on je tražio samicu, a nikad mu do sada nisu dodelili radnu obavezu. U međuvremenu je stekao pravo na uslovni otpust, s obzirom na to da je izdržao dve trećine kazne, ali mu je on, prema saznanjima Objektiva, odbijen više puta. Takođe mu nije dozvoljen prelazak u otvoreniji deo zatvora, gde bi imao pravo na izlazak na vikend i odmore.

Sretko Kalinić foto: YouTube prtscr / RTV

U ŠETNJI SA KALINIĆEM

Kaznu služi u Sedmom paviljonu, a u posetu mu dolaze sin i ćerka, koji sada imaju 22 i 23 godine, iz braka sa bivšom suprugom Sanjom Bujošević, sa kojom je ostao u korektnim odnosima.

"Rambo ima pravo na šetnju, a pošto su psiholozi zaključili da je psihički i fizički jak, uvek ga stave u grupu u kojoj je neki problematičan zatvorenik. Tako je duže vreme šetao sa Sretkom Kalinićem, pošto se uprava zatvora plašila da ne dođe do nekog incidenta. Oni nisu osuđeni po istoj optužnici, a sa Kalinićem nije imao nikakve probleme", priča izvor.

Bujošević izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali. Na suđenju je negirao krivicu. Naveo je da se nesreća na Ibarskoj dogodila na 500 metara od njegove zgrade u Lazarevcu, ali da njega niko nije video tamo. Rambo traži da se obnovi suđenje, na kojem je za nesreću na Ibarskoj dobio 15, a za učešće u ubistvu Ivana Stambolića 35 godina zatvora.

Branko Berček foto: Privatna Arhiva

BERČEKOVI ZAHTEVI

Bivši pripadnik JSO Branko Berček (45) iz Loznice, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Stambolića i atentata na Vuka Draškovića, Bujoševiću je „kolega” u poslu. Berček je u zatvoru 19 i po godina, od 2007. je u požarevačkoj „Zabeli”.

Traži obnovu suđenja, pozivajući se na to da krv koja je pronađena na mestu atentata odakle je pucano na Draškovića u Budvi nije njegova. Naime, tek naknadnim analizama utvrđeno je da je krvna grupa Branka Berčeka AB plus, a ne nulta, koju je imao atentator. Prema njegovim rečima, u zahtevu kojim se traži novo suđenje navodi se i drugi razlog za ponavljanje postupka – izjava sudije Vrhovnog suda Milene Inić Drecun, koja je bila predsednik Veća u trećem stepenu.

Odbrana je dostavila njenu izjavu medijima iz 2007. godine, kada je rekla da je tokom odlučivanja u ovom predmetu „dala ostavku na funkciju sudije Vrhovnog suda Srbije jer se sudi samo pretpostavkama, a ne utvrđivanjem materijalne istine”. To po stavu odbrane znači da je trećestepena presuda doneta nezakonito.

Radomir Marković foto: Printscreen

MARKOVIĆ HRANI RIBICE

Njihov bivši šef Radomir Marković (75), nekadašnji načelnik Državne bezbednosti koji u „Zabeli” izdržava kaznu od 40 godina, i dalje je na mestu magacionera i vodi računa o garderobi i posteljini robijaša. Najverniji čuvar tajni iz vremena Slobodana Miloševića je u strogo čuvanom Sedmom paviljonu, u kojem se nalaze zatvorenici koji su izvršili najteža krivična dela.

" On popisuje posteljinu, sredstva za higijenu, kao i lične stvari zatvorenika. Čuva tehničke uređaje, koji nisu dozvoljeni u ćelijama. U svojoj ćeliji ima veliki akvarijum, tako da hrani ribice i stara se o njima. U posetu mu redovno dolaze supruga i sin", otkriva izvor.

Aleksandar Simović

SIMOVIĆ DELI HLEB

Aleksandar Simović (46), osuđen na 35 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića i drugih ubistava „zemunskog klana”, popisuje hleb u „Zabeli”. Prethodno je Simović iz strogog Sedmog paviljona prebačen u otvorenije delove zatvora, gde može slobodno da šeta.

"Simović ima najbolje radno mesto. Broji hleb koji se dostavlja zatvorenicima, šetka svuda po „krugu”, u kojem ima pet-šest paviljona i bolnica, i prilično je privilegovan", navodi sagovornik.