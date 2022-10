BELIVUK I MILJKOVIĆ DO DETALJA UNIŠTAVALI ŽRTVE?! Spasić: Taktika "Nema tela, nema dela" neće upaliti! Postoji ŠVEDSKI STO dokaza

Dokazni postupak u predmetu Belivuk-Miljković počinje narednog ponedeljka, 17. oktobra. Optuženima će se suditi za najteža krivična dela ubistva.

Koliko će brutalna taktika skrivanja dokaza ove grupe uništavanjem tela žrtvava, po principu nema tela, nema dela, uticati na presudu govorili su u emisiji Redakcija Gordana Božilović Petrović, advokat i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima službe državne bezbednosti.

foto: Kurir televizija

- U ponedeljak kreće dokazni postupak. Okrivljeni će izneti svoju odbranu, a onda sledi ispitivanje. Okrivljeni može da se brani kako želi - rekla je Gordana Božilović Petrović.

- Takvo prikrivanje dokaza uništavanjem tela se retko dešava u evropi. To je glupost, obična glupost, za sud to ne važi. Ima mnogo dokaznog materijala koji je mnogo značajniji. Postoje savremene metode i možemo u potpunosti vizielno rekonstuisati oblik tog tela koje su oni uništili. Postoji švedski sto dokaza. Milsili su da će da se izvuku sa tom pravnom začkoljicom "nema tela nema dela", a to je svojemvremeno pokušavao i Zemunski klan. To im neće poći za rukom jer imate torbe i torbe dokaznog materijala - rekao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Advokat Gordana Božilović Petrović ocenila je da ne treba prejudicirati kakav će biti ishod suđenja dok se dokazni postupak ne završi.

- Tek sad kreće dokazni postupak. Prvo dokazi. To je složen i digotrajan proces, ne smemo unapred da optužujemo jer postoji pretpostavka nevinosti. Profesionalne sudije sa bogatim iskustvom, koje su radile najteža krivična dela znaće odlično da izdvoje validne dokaze.

U javnosti smo već svi na naki način doneli presudu , ali ja kao advokat ne mogu na taj način da govorim - rekla je Božilović Petrović.

Kurir.rs

