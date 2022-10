HTEO DA PRIČA O UBISTVU HARMONIKAŠA, ALI NEMA ADVOKATA: Nišlija optužen da je nasmrt pretukao Asanovića traži novog branioca

Nišliji A.S. (35) optuženom da je 3.maja do smrti pretukao harmonikaša Ferata Asanovića, odloženo je suđenje jer on nije imao izabranog branioca.

Podsetimo, A.S. je harmonikaša pretukao jer je on odbio da svira, rekavši da je umoran. Nesrećni čovek je od posledica prebijanja preminuo dan kasnije. A.S. se tereti za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

Asanović foto: Printscreen

- Prvo ročište je odloženo zato što je optuženi imao problema sa punomoćjem svog branioca, a trebalo je da iznese odbranu. On je hteo da govori, ali dok se ne utvrdi ko mu je advokat, to neće biti moguće. Sud mu je zbog toga dao rok od osam dana da pronađe advokata - kaže izvor i dodaje da je A.S. je u pritvoru od maja meseca kada je uhapšen.

Ferat Asanović je inače bio poznat harmonikaš u Nišu i okolini. Nakon što se razboleo, često je boravio u niškom svratištu. U poslednje vreme je išao od kafane do kafane i za"neki dinar" uveseljavao ljude.

- Tužna je to sudbina, pogotovo za čoveka kao što je on. Ovde u celom naselju niko ne može da kaže lošu reč za njega - rekle su za Kurir Feratove nekadašnje komšije Dejan Alimović i Ruta Ademović.

Kurir.rs / M.S.