KRENULE NA HODOČAŠĆE PA IZGINULE! Most propao u Moravu, dve vernice poginule, a njih 10 povređeno! SVI DETALJI UŽASA NA MORAVI

Ljubica Mijatović i Milena Erić nastradale su dok je 10 ljudi povređeno u nezapamćenoj nesreći koja se juče oko 10 sati dogodila u Ovčar Banji, kada se srušio viseći pešački most preko Zapadne Morave!

Nastradale žene bile su iz Čelopeka u Republici Srpskoj, a kobnog dana su s grupom vernika iz Zvornika i Čelopeka krenule na hodočašće, put manastira Đunis.

Kako smo saznali na mestu tragedije, grupa od 115 turista, među kojima su bili i sveštenici, u dva autobusa, zastala je na magistrali kod Ovčar Banje, želeći da obiđu manastir Nikolje, koji je preko Morave. Do manastira vodi viseći drveni most.

Više od 20 ljudi propalo

- Most je inače star i meštani znaju da nije za upotrebu. Uprkos tome, ljudi su prelazili preko njega, ali su gledali da uvek idu manje grupe, od po dvoje-troje ljudi. Ovoga puta grupa od 20 ili čak 30 ljudi odjednom je krenula preko mosta i on se prepolovio, a oni su popadali u reku - kaže naš izvor.

Rođaci poginule Milene Ostala bez sina i muža, u ratu izgubila braću Rođaci poginule Milene Erić iz Čelopeka kažu da su njen život obeležile tragedije. Pre šest meseci ostala je bez supruga Vujadina, koji je preminuo od karcinoma, a pre šest godina sin joj je iznenada umro u Sloveniji, pokosio ga je srčani udar. - Veliku tragediju i beleg na duši je Milena nosila na sebi još iz rata, kada je izgubila dva rođena brata. Bila je pobožna i često obilazila pravoslavne hramove, najčešće je odlazila na Ostrog - kažu rođaci i dodaju da je iza nje ostala ćerka Dragana, koja živi u Nemačkoj.

Ljudi koji su preživeli ovaj horor ispričali su da su sveštenici upozoravali ljude da ne idu svi odjednom, već da se rasporede u grupice, nažalost, nisu ga poslušali.

- Jedna starija žena je negde na sredini mosta napravila zastoj, jer je valjda sporije išla, i tu se most opteretio i sajle su pukle. Žene su počele da vrište, a most se survao u vodu - pričaju očevici.

Zvorničanin Saša Trifković kaže da je prelazio most, koji je počeo da puca kada je bio na samom kraju.

- Žene su popadale, nažalost, dve su i nastradale. Jedna je bila na sredini i ruka joj je bila zaglavljena ispod mosta, zapetljana u sajlu, druga je nastradala na početku. Tuga je velika. Most je preklopio jednu ženu, tu je bio i otac Dragan iz Čelopeka, ali ništa nije moglo da se učini. Vatrogasci su posle izvukli telo, nju je most preklopio kad je pao - priča Saša i dodaje da su to bile jezive scene.

Vozači poskakali u vodu Izvukli majku s decom Ivana Tanacković, direktorka auto-prevoznika "Europetrol oil", ispričala je za Kurir da je ova kompanija obavljala prevoz putnika na pokloničko putovanje, koje su organizovale crkvene opštine Čelopek i Zvornik. - Reč je o putovanju koje se organizuje već 15 godina. Sveštenici su vodili ljude u manastire, a na mostu nije bilo nikakvog upozorenja da je zabranjen prelazak. Sveštenik je upozoravao ljude da prelaze u manjim grupama - kaže Tanackovićeva i objašnjava da veliki broj ljudi staje baš na tom mestu kako bi se odmorili i posetili sveto mesto. - Naši vozači su ispali heroji ovde i čim je došlo do nesreće, nisu žalili život i skočili su odmah u ledenu vodu kako bi izvadili poklonike, među kojima i majku s decom - rekla je ona.

- Odjednom most pada, tu mi je majka bila i mnogo žena, skočili smo svi da spasavamo. Prijatelj i ja smo jednu ženu držali za ruke i noge, ali ona je bila mrtva, nismo mogli da je izvadimo - dodao je Zvorničanin, dok je Nenad Stojković, koji je slučajno naleteo na dramu na Moravi, opisao kako su izvlačili tela iz vode.

Fiksirali smo telo

- Vraćao sam se iz Čačka i u jednom trenutku iza krivine pretekli su me nekoliko saniteta i dva policijska automobila. Tada sam bio siguran da se nešto strašno dogodilo. Stigli smo do Banje, odmah sam sišao do reke i došao do jednog čamca. Prišli smo jednoj osobi koja je držala drugu osobu, koja je već nastradala, vezali smo tu osobu, fiksirali smo je da je ne izgubimo, a tom čoveku smo pomogli da izađe na obalu - prepričava Stojković.

Most strave Trule daske, znakova upozorenja nigde Most strave u Ovčar Banji bio je u veoma lošem stanju i samo se čekao trenutak kada će pasti i kada će neko nastradati. - Ovim mostom vikendom prolazilo je nekoliko stotina ljudi, a bio je u veoma lošem stanju. Daske na podu su bile trule i svaki prelazak je bio rizik. Nije bilo nikakvih znakova upozorenja. Mreža sa strane bila je pocepana, a sajle koje su držale konstrukciju su bile slabe. Prilikom prelaska sve se ljuljalo - objasnio je izvor.

- Drugu nastradalu ženu smo pronašli na drugom mestu, videli smo je na konstrukciji mosta, udaljenu nekih desetak metara od prve osobe. U prvom slučaju ženska osoba nije imala nikakvih šansi jer je bila zakačena za konstrukciju mosta, pokušala je da sa sebe skine jaknu, koja je ostala na drugoj ruci, doprinela je tome da ne izađe. Tako smo je posle nekih desetak minuta izvukli, ali nažalost, tada je već bilo kasno. Kada smo pronašli drugu osobu, u pomoć nam je pristigla ronilačka ekipa.

U spasavanju ljudi učestvovali su i sveštenici, a jedan od njih je povredio ruku izvlačeći žene na obalu. Kako smo saznali, vernici su juče oko šest ujutru krenuli iz Zvornika i Čelopeka u dva autobusa na hodočašće, a krajnje odredište im je bio manastir Đunis.

Ponoćno bogosluženje

- Danas je praznik Pokrov Presvete Bogorodice i trebalo je da u ponoć prisustvuju bogosluženju. Pre krajnjeg odredišta hteli su da obiđu i manastire Nikolje, Preobraženje i Žiču - kaže izvor.

Preživele žene opisale horor Ne znam da plivam, pomislila sam da je to moj kraj! Zlatokosa Palangetić iz Zvornika tek u bolnici je postala svesna da je smrti gledala u oči. Ona se nalazila na početku mosta u trenutku pucanja. - Jedna grupa je već prešla, druga je bila na sredini. Videla sam da se držači odvajaju i da ljudi padaju. Pomislila sam kako je ovo moj kraj. U tom deliću sekunde setila sam se jednog poznanika, koji je nastradao mlad iako je bio dobar plivač, jer je imao zimsku jaknu - priča za Rinu Zlatokosa i dodaje da je u prvi mah pokušavala da skine jaknu, a kad nije uspela, od straha je počela da pliva. - Doplivala sam i otišla do autobusa. Međutim, kad sam se presvukla i sela, odjednom me je nešto preplavilo, počela sam da plačem i nije mi bilo dobro - iskrena je Zlatokosa. Branku Rakić samo je čudo spaslo jer ne zna da pliva. - Čula sam jake vriske ljudi, zvali su u pomoć. To mi je odzvanjao u glavi dok sam i sama padala. Ne znam da plivam, pomislila sam da umirem. Ali kao da me je neka sila povukla, krenula sam da plivam samo rukama, nogama nisam mogla, ugledala sam neki metalni stub u vodi. Ni sama ne znam kako, došla sam do njega, kasnije su me izvukli spasioci. Biću im zauvek zahvalna, i njima i divnom osoblju u čačanskoj bolnici - kaže za Rinu Branka.

