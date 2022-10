KRVNIČKA KUĆA SE ISKOPALA, NEMA IM TRAGA! Baka ubijenih dečaka sa Cetinja očajna: Bože, njegove si zaštitio, a moje u grob poslao

Navršila su se dva meseca od najvećeg masakra na Cetinju, kada je pomahnitali Vuk Borilović (35) ubio desetoro ljudi, a ranio šestoro. Njegove prve žrtve bile su Nataša Pejović Martinović (35) i njena dva sina, Mašan (11) i Marko (8), koji su bili Borilovićevi podstanari.

Da bol i tuga ne prolaze i da nema reči utehe, govore tužne i potresne reči Natašine majke, a bake ubijenih dečaka, Vesne Pejović, koja je na Fejsbuku napisala da je prošlo "šezdeset dana doživotnih rana, tuge, plača, dozivanja i jauka".

Život bez cilja

- Patićemo za vama do groba. Kada mi kažu moraš dalje, ja to znam, i pokušam da krenem, ali mi dah zastane pa se borim za vazduh. Tuge moje, ne mogu da živim bez vas, a da te Bože ima ne bi me osudio na ovoliku tugu - napisala je neutešna Vesna, a zatim deo svoje poruke posvetila prerano izgubljenim unucima:

- Baba vas traži u svakom kutku kuće, jer nekad smo se igrali žmurke. Ljubim sve vaše igračke, jer vam je sve ostalo gde je vaša mala ruka ostavila. Nadam se da će ovaj surovi Bog koji me je rastavio od vas, biti milostiv tamo gore, pa će nas opet sastaviti.

Nesrećna žena dotakla se i porodice Borilović, a dželata svoje porodice nazvala je monstrumom.

- Krvnička kuća se iskopala, nema od njih ni traga, ni glasa. Bože, njegove si zaštitio, a moje u grob poslao. Ali to ti se samo čini, ovaj put ću ja biti jača od tvoje sile, jer sam majka i njihova baba - napisala je ona, pa dodala:

- Kukaće i monstrumova majka, kao što ja kukam za njima. I da se sakrijete u mišju rupu, naći ću vas. Nikad ti se više neću pomoliti, Bože. Tuge naše, da vam je samo znati koliko vam vaš Roki pati, koliko je slomljen, njegov život je bez cilja.

Zločin koji je potresao Cetinje, Crnu Goru, ali i ceo region, podsetimo, dogodio se 12. avgusta, kada je Vuk Borilović krenuo u krvavi pohod u kom je prvo ubio svoje podstanare Natašu Pejović Martinović (35) i njena dva sina, a potom i njihovog kuma Milana Mitrovića (37), zatim svog ujaka Gorana Đurišića (54), a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu Drecun (74), a na kraju Danijelu (51) i njenu sestru Aleksandru Radunović (52) .

Ubica ubijen

Borilović, inače, kobnog dana nije hteo da se preda, pa je u njega pucala policija, kao i komšija Nenad Neno Kaluđerović, ali čiji je metak bio koban po njega još nije utvrđeno.

- Još se ne zna motiv masakra, a Borilović je navodno trebalo da ide na terapiju kod psihijatra, jer se u poslednje vreme nije osećao psihički dobro. Navodno, pre nego što je počinio zločin on je bio u crkvi, pomolio se Bogu, pa uzeo pušku i krenuo u krvavi pir - podseća naš izvor.

Otac i suprug neutešan Dva prokleta meseca od kad vas nema Miloš Martinović, Natašin suprug, a otac brutalno ubijenih dečaka, takođe, je na svom Fejsbuku uz njihove fotografije objavio i reči koje kidaju dušu. - Dva prokleta meseca od kad vas nema. Živim samo za vas - napisao je neutešni Martinović, iznad tri fotografije na kojima su njegova deca, supruga i kum Mitrović. Ispod ove objave ima preko hiljadu pregleda, ali i preko stotinu komentara utehe, koji su njegovi prijatelji objavili. Da je porodica Martinović neutešna govore i druge objave njihove porodice. - Šezdeset dana bez vas anđeli. Živim u nadi da ću vas čuti, da mi dođete na vrata i da čujem vaš dečački glas - napisala je članica porodice Martinović.

