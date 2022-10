UZBUĐUJE ME DA VATAM DEVOJKE U BUSU, VEĆ SAM BIO U ZATVORU ZBOG TOGA: Manijak slao monstruozne poruke ženi napadnutoj u autobusu

Monstruozne pretnje preko društvenih mreža dobila je devojka koja je seksualno uznemiravana u autobusu na liniji 33. Njoj su stigle jezive poruke od drugog mladića koji se čak i "pohvalio" time da je već bio u zatvoru zbog polnog uznemiravanja maloletnica, te je optužio da je ona "sama kriva za napastvovanje koje je doživela".

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, devojka je dobila poruke od nepoznatog muškarca koji ju je nakon objave na Instagramu pronašao i uputio joj niz, malo je reći degutantnih poruka, pretnji i uvreda.

On je napisao da se "seksualno uzbudio kada je to pročitao", te da je i sam više puta napastvovao devojke po autobusima.

"Ćao mala, sad sam u jednoj grupi na Telegramu pročitao kako te je neki lik seksualno zlostavljao u busu, pa sam te potražio na Instagramu, ako ti treba neka pomoć, javi mi", započeo je prepisku nepoznati muškarac.

On je potom nastavio sve jezivije i direktnije da uznemirava devojku.

"Baš sam se seksualno uzbudio dok sam čitao tvoju priču, baš me uzbuđuje da vatam devojke u busu, da im mirišem kosu, da se prislanjam i trljam uz njih... Zbog toga sam bio godinu i po dana u zatvoru i još mi potražuju četiri i po godine. Baš se napalim kada čitam da je neko to radio devojci, isto uživam dok gledam kako neko zlostavlja devojku u busu, mmmmm", glasila je jedna u nizu skandaloznih degutantnih poruka koje je Beograđanka dobila.

Devojka koja je objavila da je napastvovao onaj manijak u busu (https://t.co/Dd2ICwcr4H) je postavila nešto najbolesnije što sam pročitala TRESEM SE pic.twitter.com/W3fFtGJIMh — Mishomorka (@Mishomor) October 14, 2022

Kada mu to nije bilo dovoljno, krenuo je da je napada i vređa što je prijavila mladića iz autobusa policiji.

"Šta si prijavila dečka bezveze da ide u zatvor, nije on kriv što si ti ku*va, to je prirodno, ti si žensko, on je muško", ponovio je monstruozne reči koje je napastvovana devojka čula i od uhapšenog seksualnog predatora iz autobusa.

Ubrzo potom je poslao fotografiju svoje presude za seksualno uznemiravanje kao "pohvalu".

"Da se pohvalim mojim optužbama za polno uznemiravanje maloletnica u busu, mmmmm... Jes da si malo matora za moj ukus, moje su žrtve sve imale 14, 15, 17 i 18 godina - glasila je jeziva poruka predatora.

"Imponuje ti što si provocirala sirotog čoveka da te vata, to ti je kao dokaz da si nešto lepa, zgodna kad isprovociraš muškarca da te napastvuje. Svaka slika na Instagramu ti kaže: Je*i me", dodao je, ali se tu nije zaustavio.

Manijak je potom izrekao i najmonstruoznije reči i uvrede spomenuvši oca i brata devojke aludirajući na incestodine odnose, a zatim uputio i podršku uhapšenom muškarcu.

"Punu podršku tom dečku jer znam kakve ste ku*ve, i meni to isto radile ku*ve da ih vatam, pa sam bio u zatvoru ni kriv ni dužan", nije se zaustavljao.

Ljudi u kometarima na Tviteru oštro su regovali zahtevajući da se muškarac pronađe i najstrože kazni.

"Okružene smo bolesnicima koji se čak i ponose time što su bolesnici", glasi jedan od kometara.

Nije jedini, devojka objavila niz pretnji koje je dobila

Napastvovana devojka se nije dala zastrašiti, već je objavila na svom Instagram storiju sve pretnje koje je dobila, a pojedinci su bez ustezanja slali i svoje fotografije. Ona je navela da je sve prijavila policiji i da neće dozvoliti da je zastraše pretnjama.

Osim toga, bilo je devojaka koje su joj pisale, navodeći da ih je uhapšeni mladić takođe napastvovao u autobusu, ali na drugim linijama.

Da podsetimo, Protiv E.A. (28) biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je u autobusu na liniji 33 napastvovao devojku i dodirivao je po zadnjici i grudima.

Ona je navela da je u autobusu na liniji 33 na relaciji stajalište “Vlada Divljan” - “Cvijićeva”, nepoznat muškarac starosti oko 30 godina hvatao za zadnjicu i grudi.

"Sačinjena je službena beleška o obaveštenju primljenom od građana, a osumnjičeni E.A. (28) je policijskoj stanici priznao šta je juče radio u autobusu i potvrdio navode devojke", rekao je izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

(Kurir.rs/Blic)