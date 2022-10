ODSECALI GLAVE, GUŠILI KESOM, REZALI VRAT ŽICOM I DAVILI VODOM: 7 muškaraca brutalno ubijeno, nisu štedeli ni dojučerašnje DRUGOVE

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je dve optužnice protiv najbrutalnijeg klana na našim prostorima, čije su vođe Veljko Belivuk i Marko Miljković kojima se stavlja na teret da su svirepo ubili sedam žrtava u Srbiji.

Goran Veličković, Zdravko Radojević, Milan Ljepoja, Lazar Vukićević i Aleksandar Gligorijević su žrtve klana Belivuk-Miljković i njihova ubistva obuhvaćena su prvom optužnicom, dok se na drugoj nalaze detalji i dokazi brutalnih ubistava Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića. Beogradska ispostava kavačkog klana, na čijem čelu je, navodno, odbegli vođa Radoje Zvicer, pored zločina u našoj zemlji, osumnjičeni su i za tri likividacije u Crnoj Gori. Žrtve zloglasnog klana, koji se ugledao na svetske mafijaše koristio je određene "recepte" po kojima je otimao i ubijao suparnike. Pojedinima su odsecali glave, gušili kesom, rezali vrat žicom i davili vodom.

- Da jezive tajne klana izađu iz klanica u Ritopeku i Surduku, pobrinuli su se svedoci-saradnici koji su u zamenu za manje kazne sklopili sporazum s tužilaštvom - podseća izvor i dodaje da će oni sve svoje navode morati da ispričaju pred svojim dojučerašnjim saradnicima koji će moći da im postavljaju i pitanja.

Inače, Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali članovi klana u ponedeljak bi prvi put trebalo da javno iznesu odbranu u Specijalnom sudu u Beogradu, a dešavanja sa suđenja ćete moći uživo da pratite od 11 sati na KURIR TELEVIZIJI.

Mihajlovićeva supruga takođe, je navodno rekla da je na televiziji, na snimicima iz kuće strave u Ritopeku, videla mašinu za pravljenje ekstazija svog muža, i tako naslutila da je i on žrtva surove kriminalne grupe.

- Tih dana je bio jako čudan - navodno je ispričala i dodala da su ona i Mihajlovićev drug A. N. posumnjali da je on otet, kada je A. N. na Skaju stigla poruka navodno od Gorana, upućena njegovoj supruzi: " Glupačo, ko mene može da otme, dobro sam, sve je u redu ".

Svedok saradnik Nikola Spasojevic govoreći pred tužilaštvom opisao je da je on čuvao Mihajlovića, te su mu Belivuk i Miljković rekli da je "mali ubica" i da puca ako nešto pokuša. Spasojević je objasnio da je probao da uđe u razgovor sa Mihajlovićem, koji mu je rekao da prodaje drogu, da ima suprugu i ćerku, kao i da su ga drugovi namestili.

- Zdravko Radojević je prošao najbolje od svih! To mu je i rečeno... U jednom trenutku je Veljko rekao ovako: "Ajmo, braćo, ko će da ga reši? Dok je to izgovarao, Veljko je već krenuo ka sekiri. Ja nisam hteo da se mešam, samo sam pomagao oko fosne, koju je trebalo podmetnuti pod glavu. Skinuli smo ga polako, okrenuli smo ga s leđa na stomak i stavili mu glavu na fosnu. Veljko mu je presudio bukvalno jednim preciznim i jakim udarcem . Kada je ubio Zdravka, čulo se samo onako: "Aaaahhh", a onda je Veljko spomenuo meni: "Hajde, hoćeš ti nožem samo da odvojiš glavu od tela?". Rekao sam da hoću - ispričao je navodno istražiteljima Bojan Hrvatin, svedok-saradnik protiv klana.

GORAN VELIČKOVIĆ

Gorana Veličkovića, jednog od vođa navijača Partizan, kako se navodi u optužnici, klan Veljka Belivuka oteo je i ubio u kući strave u Ritopeku početkom avgusta 2020. O Veličkovićevom ubstvu sve je ispričao Bojan Hrvatin koji je naveo kako su Velja Nevolja i Miljković planirali da "reše" Goksija, sa kojim su bili naizgled dobri, ali su ga, kako je rekao, smatrali "dupljakom", pošto je radio za, njima suprotstavljeni, škaljarski klan.

Klan je prvo imao plan za otmicu, koja im nije uspela, ali su drugo realizovali 3. avgusta 2020.

- Svedok je ispričao da se sa Veličkovićem kobnog dana našao u Višegradskoj i da ga je odvezao u Vrčin, na plac Belivuka, gde je navodno trebalo da se nađu sa čovekom za pištolj, jer mu je Veličković tražio oružje. Tada su, kako je rekao, iz kukuruza iskočili Belivuk, Dejan Tešić i Srdan Lalić i sa fantomkama povikali: "Policija!", zatim su stavili Goksiju lisice na ruke i ugurali ga u kedija.

Ekipa je Veličkovića mučila, odsekla glavu i isitnili delove tela, pa ostatke samleli u industrijskoj mašini za meso.

- Miljković mi je u društvu Belivuka rekao: "Rešen je Goksi" (Goran Veličković). To je bila njegova želja da reši Goksija, jer ga je baš mrzeo. Ispričao je da ga je Goksi iznenadio, jer se držao najbolje od svih do tada. Bio je, kako nam je rekao, hrabar i držao se mangupski do kraja - navodno je ispričao Hrvatin.