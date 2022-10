ŽARKO POPOVIĆ ŠOKIRA: KAKO DA IH UHAPSIMO KAD IH DRŽAVA ŠTITI O Arkanu, Đinđiću, Belivuku. Evo od koga je "dobio za to 40.000€!"

Kad je krenula akcija Sablja ja sam lično uhapsio čoveka iz Šeste uprave Državne bezbednosti Branka Bezarovića. On je za 40.000 evra prodao rute kretanja eskorta Zorana Đinđića!

Ovo otkriva Žarko Popović Pop, koji otvoreno priča o borbi protiv kriminala, atentatu na premera Zorana Đinđića, vezama podzemlja sa državnim strukturama...

Žarko Popović, nekadašnji načelnik Odeljenja za krvne delikte, u nedavnom intervjuu je otkrio ko je i za koliko prodao rute kretanja premijera Zorana Đinđića i njegovog obezbeđenja, zašto svojevremeno niko nije mogao da uhapsi Željka Ražnatovića Arkana i koliko košta profesionalno ubistvo u Srbiji.

foto: Printscreen/Youtube

"Kad je krenula akcija Sablja ja sam lično uhapsio čoveka iz Šeste uprave državne bezbednosti Branka Bezarovića koji je za 40.000 evra prodao rute kretanja eskorta Zorana Đinđića. On je radio na tom mestu jer je DB planirao premijerovo kretanje. To je inače po zakonu tako. DB mu planira rute kretanja u dgovoru sa Đinđićevim obezbeđenjem. Bagzi je prišao tom Bezaroviću, ponudio mu kombinaciju. Sastao se sa Bezarovićem u Stupici i ponudio mu 40.000 evra da mu određenog dana da rutu kretanja premijera Đinđića. On je pristao na to. Prvu isplatu je dobio na dan atentata. Prisutni su bili braća Simović, Nino Konstantinović i Bagzi", rekao je Popović.

Bezarović je tada dobio deo para. A onda je Simoviću zazvonio telefon.

"U tom trenutku, Bezarović je to posle potvrdio, Simović je dobio poziv od nekoga koji mu je preko telefona rekao – ono ispred Vlade Srbije je završeno, palite. Svi su pobacali telefone u neki kontejner i otišli. Bezarović je za to dobio 30 godina zatvora, a po meni je trebalo da dobije doživotni zarvor jer je bio pripadnik službe", rekao je Popović za "Fajter".

foto: Profimedia, B92 Printscreen, Kurir Televizija

Prema njegovim rečima Đinđić je pošto poto hteo da se otarasi Bebe Popovića i Čedomira Jovanovića. Kako ističe u planu je tada bilo donošenje Zakona o zaštićenom svedoku.

To je trebalo da bude urađeno po ugledu na američki Rikov zakon. To se nešto otezalo, rastezalo. U novinama se pisalo o Đinđiću kao lopovu, mafijašu. To su radile obaveštajne službe. Zakon se nije usvojio. A planirano je je bilo da kad se Zakon usvoji da krene Sablja, da pohapsimo Legiju i tu bandu a da Čume i ekipa dođu u svojstvu zaštićenih svedoka. Legija i ostali bi otišli u zatvor a Đinđić bi sačuvao glavu", rekao je Popović.

foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Govoreći o počlitičkoj pozadini ubistva premijera Đinđića, Popović ističe jedan poseban podatak.

"Đinđić je pokušao da objasni biznismenima da ne mogu više da kradu i da nelegalne pare ulože u razvoj Srbije. Politička pozadina ubistva Đinđića je krupni srpski kapital koji se u datom trenutku osetio ugroženim", rekao je Popović.

Na pitanje o tome koliko košta ubistvo u Srbiji, Popović kaže:

"Profesionale ubice su kod nas ljudi koji su prošli ratišta. Dovedeš ga u Beograd koji on možda nikada nije video, ponudiš mu neke parice, ovde ga prihvati ekipa, pokažu mu metu. Koliko košta ubistvo? Sve zavisi. Mislim da direktni izvršioci ne dobiju više od par hiljada nečega. U ono vreme maraka ili danas evra. Ima dosta onih koji će odraditi ubistvo eto onako da bi bio dobar sa nekim. Ljudski život je smešan. Imali smo situaciju gde je čovek za profesionalno ubistvo dobio samo 2.000 maraka. Bilo mu obećano mnogo više ali dobio je toliko i on je bio srećan. Dobro, posle je dobio 20 godina robije", rekao je Popović.

foto: Kurir.rs

Dotakao se Popović i priče o Veljku Belivuku dodavši da se ovakvi zločini koje je činila njegova grupa nikada ranije nisu događali. Ni u našoj zemlji ali ni u regionu.

"Ti koljački porivi, ta zverstva. Nikad ništa slično se ranije nije dešavalo u Beogradu, pa ni u regionu. Nikad se nije dešavalo da su na takav način ljudi ubijani. Ovo što su oni mleli ljude, sekli delove tela se prvi put pojavilo. Toga nikada nije bilo", rekao je Popović.

ARKAN UNOVČIO PATRIOTIZAM

"Ko je mogao Arkana da uhapsi?! Arkan je svoj patriotizam najstrašnije unovčio. Imati onoliku kuću skoro u centru Beograda. Od čega je to on zaradio. Ali nismo mu mogli ništa jer je država stajala iza njega. A ona ga je kasnije i ubila. To tako ide."

(Kurir.rs / Mondo)